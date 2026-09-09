Осенние приметы наших предков: как украинцы предсказывали погоду, урожай и даже свадьбу

Осень для наших предков была не просто сменой времени года, а важным периодом народного календаря . Украинцы завершали полевые работы, готовились к зиме и внимательно следили за природой, пытаясь за ее знаками предсказать погоду, урожай и события в личной жизни.

В какие осенние приметы верили наши предки и как украинцы предсказывали погоду, рассказывает Styler.

Осень начиналась не совсем тогда, когда мы привыкли

Как отмечается в этнографических архивах ИМФЭ имени Максима Рыльского, в традиционном украинском календаре начало осеннего цикла связывали, в частности, с днем Семена Столпника, ранее он выпадал на 14 сентября, а по новоюлианскому календарю теперь приходится на 1 сентября. Этот день символизировал завершение лета и начало нового этапа хозяйственной и бытовой жизни.

На Полесье в этот день зажигали "посвіт" - источник света в доме. С этого момента часть работ, которые летом выполняли под открытым небом, переносили в дом. Начинались вечерницы и "досвітки".

По погоде этого дня пытались предсказать и будущий урожай. В Гуцульщине верили: если на Семена Столпника хорошая погода, следующий год будет урожайным. А по времени появления дождя определяли, когда лучше сеять озимые: утренний дождь был знаком для раннего сева, дневной - для среднего, а вечерний - для поздней.

В то же время, сезонные изменения в народном календаре могли начинаться еще раньше. К примеру, день святого Ильи воспринимали как один из рубежей между летом и осенью. Именно отсюда происходит известная пословица о том, что до обеда еще лето, а после обеда уже осень.

Обжиночный сноп связывал один урожай со следующим

Осенний цикл был напрямую связан с завершением земледельческих работ. Особое место в традиции занимал обжиночный сноп, зерно из которого могли использовать для следующего сева.

Это символически сочетало завершение одного земледельческого цикла с началом следующего: зерно, собранное во время предыдущего урожая, становилось частью подготовки к новому севу.

Некоторые осенние запреты касались даже дороги

Традиционные осенние поверья могли содержать и конкретные запреты. Например, на Вторую Пречистую, праздник Рождества Богородицы, приходящийся на 8 сентября, в отдельных местностях существовали представления о змеях.

По народным верованиям, в этот день змеи будто бы собирались вместе, а среди них был свой "царь". Поэтому люди пытались быть осторожными и избегать определенных действий, в частности пребывания на дороге.

Покров, свадьба и приметы о погоде

Сегодня осень ассоциируется прежде всего с похолоданием, но для украинского села это был еще и важный свадебный сезон.

После завершения основных полевых работ появлялось больше времени для празднования. Особое место здесь занимала Покрова, приходящаяся на 1 октября. С этого праздника традиционно начинался активный период осенних свадеб.

Девушки также обращались в Покров с молитвами о будущих супругах. Поэтому осенние поверья касались не только погоды или урожая, но и личной жизни.

С Покровом были связаны и интересные брачные традиции. Музей Ивана Гончара даже приводит конкретную поговорку.

"Покров покрывает землю листком, а девку венком", - говорили в народе.

В этот день семьи, где были незамужние девушки, могли символически показывать, что готовы принимать сватов. Для этого использовали калину и полотенца, изготовленные собственноручно. Их выставляли у дома и оставляли дверь открытой. Так надеялись приблизить сватовство и будущую свадьбу.

Покрова была важным днем и для предсказания погоды. Украинцы верили, что по природе этого дня можно узнать погоду на ближайшие месяцы.

На Черниговщине наблюдали за листвой на деревьях: если на Покрову они еще держались - ждали теплой зимы, если уже опало - холодной. Смотрели и на ветер: ветер из "теплого края" предвещал теплую зиму, а с "холодного" - соответственно холодную.

Если же на Покрову снег еще не покрыл землю, то предки верили, что его не будет и в ноябре и декабре.

После Покрова начинались вечерницы

С осенним сезоном менялся и формат досуга молодежи. Когда основные полевые работы завершались, молодежь собиралась в домах на вечерницы и "досвітки". Там не только общались и развлекались, но и работали: пряли, вышили, плели и выполняли другие домашние работы. Это был важный элемент сельской социальной жизни, где совмещались труд, общение и знакомство молодежи.

А 28 октября, на день Параскевы-Пятницы, украинцы боялись шить, прясть и ткать. Существовало жуткое поверье, что святая Пятница ходит по земле в образе женщины, тело которой поколено гребнями и изранено иглами и веретенами из-за того, что хозяйки нарушают запрет на такую работу.