Лунный посевной календарь на сентябрь: самые удачные и запретные дни для работы на огороде

Сентябрь - горячая пора для каждого, кто имеет собственный участок . Это время массового сбора урожая, обрезки кустов и подготовки почвы к зиме. Чтобы собранные овощи долго хранились, а многолетние растения успешно перезимовали, все садовые работы следует согласовывать с природными биоритмами.

Что и когда можно делать на огороде в сентябре, а какие дни стоит заниматься другими делами, рассказывает Styler.

Убывающая Луна (1–10, 27–30 сентября)

Лучшее время для сбора урожая корнеплодов, картофеля, а также для осенней обрезки роз и плодовых деревьев. Соки растений опускаются до корней, поэтому обрезка проходит менее травматично.

Новолуние (11 сентября) и Полнолуние (26 сентября)

Периоды полного покоя. Растения становятся максимально уязвимыми, поэтому любые работы с садовыми ножницами, лопатами или тяпками лучше полностью отложить.

Растущая Луна (12–25 сентября)

Прекрасный период для посева озимых культур, сидератов (горчицы, ржи), а также активной подкормки почвы натуральными удобрениями.

Календарь благоприятных и опасных дат

Планируйте свой график на участке, опираясь на эти ключевые даты:

Самые благоприятные дни: 1, 3, 12, 13, 18, 19, 21, 24 и 28 сентября. В эти дни посеянные сидераты быстро сойдут, а собранный урожай не будет гнить.

Нейтральные дни: 4, 5, 15, 16, 22, 23 сентября. Можно заниматься рутинной работой - уборкой опавших листьев или подготовкой компоста.

Неблагоприятные дни: 7, 10, 11, 14, 26 сентября. Риск навредить корневой системе очень высок.

Секреты урожая, о которых вы могли не знать

Особое внимание в сентябре следует уделить поздним овощам. Чтобы зеленые томаты успешно созрели в домашних условиях, а собранный лук лежал до весны без прорастания, собирать их нужно исключительно на нисходящую Луну в сухую погоду.

Перед закладкой на хранение обязательно просушите лук на солнце или хорошо проветриваемом помещении в течение нескольких дней, избегая контакта овощей с влажной землей.