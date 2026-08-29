Что носить вместо джинсовки: 5 курток, которые сделают образ более дорогим

Одни модные куртки следует покупать ради эффектного образа на один сезон, а другие могут стать настоящей инвестицией в гардероб. Стилист Яна Марковская рассказала, как их различить.

Styler со ссылкой на видео в ее Instagram разбирался, какие модели будут актуальны осенью 2026 и на какие из них стоит обратить внимание.

Куртки с драпировкой

Первый вариант для тех, кто хочет добавить в образ немного модной экстравагантности - куртки с драпировкой, мягкими складками и выразительным объемом.

По словам стилиста, такая модель прекрасно заменяет надоевшие косухи и придает образу утонченности. Ее можно сочетать даже с самыми простыми джинсами - именно куртка в этом случае станет главным акцентом.

Впрочем, это скорее тренд для тех, кто любит экспериментировать. Из-за специфического кроя такая вещь вряд ли будет оставаться актуальной многие годы.

Гусарский жакет

Еще одна модель, которая поможет быстро изменить привычный образ, - короткий гусарский жакет, также напоминающий куртку барабанщика.

Его легко узнать по короткому крою, воротнику-стойке и двум рядам акцентных пуговиц. Такая деталь сразу придает характера даже простому базовому платью, футболке или джинсам.

Однако с этим трендом следует быть осторожными. Он очень узнаваем, поэтому уже в следующем сезоне подобная куртка может выглядеть менее актуально.

Куртка в клетку

Если хочется приобрести что-то более практичное, стилист советует обратить внимание на легкие куртки и дождевики в клетку.

Уютный принт придает образу расслабленного городского настроения и помогает разнообразить однотонные комплекты. Такая куртка хорошо работает в повседневном гардеробе и не требует сложных стилистических решений.

Это удачный компромисс для тех, кто хочет выглядеть модно, но не готов покупать вещи исключительно ради одного сезона.

Спортивная олимпийка

Обычная кофта на молнии давно перестала быть исключительно спортивной вещью. В этом сезоне ее можно смело носить не только к кроссовкам и леггинсам, но и комбинировать с более элегантными вещами.

Яна Марковская советует сочетать олимпийку с классическими широкими брюками, юбками миди и даже лаконичными каблуками.

Именно такая игра на контрастах делает спортивную вещь интересной. А поскольку стиль спортшик остается актуальным уже не первый сезон, олимпийка может стать вполне безопасной покупкой для гардероба.

Замшевый жакет

Абсолютным фаворитом стилиста стал легкий жакет из замши. И это тот случай, когда покупка может остаться актуальной гораздо дольше одного модного сезона.

Замша относится к материалам, которые с течением времени не обязательно теряют привлекательность. Напротив, естественный износ и характерная фактура могут делать вещь еще более интересной.

Такой жакет легко вписать в разные стили: носить с джинсами и футболкой, широкими брюками, платьями или юбками. Если хочется купить одну качественную куртку, которая не наскучит в следующем году, это один из самых надежных вариантов.

Какой цвет куртки сделает образ более дорогим

Отдельно стилистка обращает внимание на оттенок, который может придать образу особого благородства -румяно-розовый.

Но здесь важен не только цвет, но и материал. Чтобы оттенок не выглядел слишком просто или по-детски, Яна Марковская советует выбирать его в сложных фактурах.

Это может быть структурированная кожа, атлас, твид или другой материал с выразительной текстурой. Само сочетание нежного розового со сложной фактурой, по мнению стилиста, делает вещь более дорогой и изысканной с виду.

Какую куртку выбрать на этот сезон

Если хочется просто поиграть с трендами, можно обратить внимание на модели с драпированием или гусарские жакеты. Они помогут освежить гардероб, но вряд ли станут вещами на многие годы.

Для более практичной покупки лучше присмотреться к куртке в клетку или спортивной олимпийке. А если нужна настоящая долгосрочная инвестиция в гардероб, стилист советует замшевый жакет.

И не забывайте о фактурах: именно они могут превратить даже нежный розовый оттенок в действительно изысканный акцент образа.