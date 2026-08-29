Що носити замість джинсівки: 5 курток, які зроблять образ дорожчим

Одні модні куртки варто купувати заради ефектного образу на один сезон, а інші можуть стати справжньою інвестицією в гардероб. Стилістка Яна Марковська розповіла, як їх розрізнити.

Styler із посиланням на відео в її Instagram розбирався, які моделі будуть актуальними восени 2026 та на які з них варто звернути увагу.

Куртки з драпіруванням

Перший варіант для тих, хто хоче додати в образ трохи модної екстравагантності, - куртки з драпіруванням, м’якими складками та виразним об’ємом.

За словами стилістки, така модель чудово замінює набридлі косухи й додає образу витонченості. Її можна поєднувати навіть із найпростішими джинсами - саме куртка в цьому випадку стане головним акцентом.

Втім, це радше тренд для тих, хто любить експериментувати. Через специфічний крій така річ навряд чи залишатиметься актуальною багато років.

Гусарський жакет

Ще одна модель, яка допоможе швидко змінити звичний образ, - короткий гусарський жакет, який також нагадує куртку барабанщика.

Його легко впізнати за коротким кроєм, коміром-стійкою та двома рядами акцентних ґудзиків. Така деталь одразу додає характеру навіть простій базовій сукні, футболці чи джинсам.

Однак із цим трендом варто бути обережними. Він дуже впізнаваний, тому вже наступного сезону подібна куртка може виглядати менш актуально.

Куртка в клітинку

Якщо хочеться придбати щось практичніше, стилістка радить звернути увагу на легкі куртки та дощовики в клітинку.

Затишний принт додає образу розслабленого міського настрою та допомагає урізноманітнити однотонні комплекти. Така куртка добре працює в повсякденному гардеробі й не вимагає складних стилістичних рішень.

Це вдалий компроміс для тих, хто хоче виглядати модно, але не готовий купувати річ виключно заради одного сезону.

Спортивна олімпійка

Звичайна кофта на блискавці давно перестала бути виключно спортивною річчю. Цього сезону її можна сміливо носити не лише до кросівок і легінсів, а й комбінувати з більш елегантними речами.

Яна Марковська радить поєднувати олімпійку з класичними широкими штанами, спідницями міді та навіть лаконічними підборами.

Саме така гра на контрастах робить спортивну річ цікавою. А оскільки стиль спортшик залишається актуальним уже не перший сезон, олімпійка може стати цілком безпечною покупкою для гардероба.

Замшевий жакет

Абсолютним фаворитом стилістки став легкий жакет із замші. І це той випадок, коли покупка може залишитися актуальною набагато довше, ніж один модний сезон.

Замша належить до матеріалів, які з часом не обов’язково втрачають привабливість. Навпаки, природне зношення та характерна фактура можуть робити річ ще цікавішою.

Такий жакет легко вписати в різні стилі: носити з джинсами та футболкою, широкими брюками, сукнями або спідницями. Якщо хочеться купити одну якісну куртку, яка не набридне наступного року, це один із найнадійніших варіантів.

Який колір куртки зробить образ дорожчим

Окремо стилістка звертає увагу на відтінок, який може додати образу особливої шляхетності, - рум’яно-рожевий.

Але тут важливий не лише сам колір, а й матеріал. Щоб відтінок не виглядав надто просто або по-дитячому, Яна Марковська радить обирати його у складних фактурах.

Це може бути структурована шкіра, атлас, твід або інший матеріал із виразною текстурою. Саме поєднання ніжного рожевого зі складною фактурою, на думку стилістки, робить річ більш дорогою та вишуканою на вигляд.

Яку куртку обрати на цей сезон

Якщо хочеться просто погратися з трендами, можна звернути увагу на моделі з драпіруванням або гусарські жакети. Вони допоможуть освіжити гардероб, але навряд чи стануть речами на багато років.

Для більш практичної покупки краще придивитися до куртки в клітинку або спортивної олімпійки. А якщо потрібна справжня довгострокова інвестиція в гардероб, стилістка радить замшевий жакет.

І не забувайте про фактури: саме вони можуть перетворити навіть ніжний рожевий відтінок на справді вишуканий акцент образу.