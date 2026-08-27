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Люди 27 серпня 2026 · 19:54
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Суханов емоційно висловився про закриття "Говорить Україна": "Це був удар"

За 11 років шоу стало для телеведучого значно більшим, ніж просто робота
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Суханов емоційно висловився про закриття "Говорить Україна": "Це був удар"

Олексій Суханов (фото: Wave РБК-Україна)

Телеведучий Олексій Суханов відверто розповів про 11 років роботи у "Говорить Україна" та зізнався, чому завершення проєкту стало для нього особистою втратою.

Про це він заявив в інтерв'ю Wave РБК-Україна.

Суханов про роботу в ток-шоу "Говорить Україна"

Зазначимо, що у 2012-2022 роках Суханов був ведучим ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна". Для нього цей проєкт став можливістю не лише розповідати історії людей, а й говорити про проблеми, які, на його думку, потребували змін.

"Він був для мене насамперед майданчиком, на якому я висловлював своє бачення того, що треба робити, аби життя наше змінилося", - підкреслив телеведучий.

За його словами, саме через таку позицію програма могла викликати невдоволення представників влади та церкви.

"Саме тому наш майданчик не любили ніколи посадовці, чиновники та священники", - зазначив він.

Суханов наголосив, що для нього було важливо не просто обговорювати проблеми героїв, а домагатися справедливості та привертати увагу до ситуацій, які могли залишитися непоміченими.

Що означало закриття шоу для Суханова

"Говорить Україна" виходило близько 11 років і стало одним із найважливіших професійних проєктів Суханова. Тому закриття програми він сприйняв надзвичайно болісно.

"Це був удар, тому що це була дитина для мене. Це був найголовніший проєкт мого життя", - відверто сказав він.

Телеведучий зізнався, що сприймав команду програми як родину, а сам проєкт - як важливу частину свого життя.

"Соціальне мовлення, 11 років. Це був удар. Це була наша родина", - сказав Олексій.

"Багато кому ми допомогли"

Попри завершення проєкту, Суханов не шкодує про роки роботи над ним. Він запевняє, що історії героїв були справжніми, а команда дійсно допомагала людям змінити життя.

"І я вам можу сказати, що кожна історія була справжньою, правдивою, і багато кому ми допомогли", - запевнив Олексій.

За словами телеведучого, навіть зараз він час від часу дізнається про колишніх героїв програми й бачить позитивні зміни в їхньому житті.

"Зараз я дізнаюся новини про деяких наших героїв і бачу, як розквітло їхнє життя і як людина насолоджується, а головне - живе", - зазначив він.

Саме це, за словами Суханова, залишається для нього головним результатом 11 років роботи.

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Раніше Styler писав, що Олексій Суханов говорив про українську мову.

Теги: Зірки шоу-бізнесу Зірки
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