Народився не в Україні, але вивчив мову: Суханов пояснив, чому для нього це принципово

Телеведучий Олексій Суханов відверто розповів про свій шлях до української мови та бар’єр, який йому довелося подолати. Він пояснив, чому вважає знання державної мови питанням особистого принципу.

Про це він заявив в екслюзивному інтерв'ю для Wave РБК-Україна.

Суханов розповів про вивчення української

За словами телеведучого, вивчення української не було для нього простим, адже російська та українська - різні мови.

"Бар'єр завжди. Російська та українська - це абсолютно різні мови. Українська глибша, більш чутлива і більш випукла", - наголосив він.

Суханов також звернув увагу на відмінності між словами та поняттями в українській і російській мовах. Зокрема, він навів приклад слів "любов" і "кохання".

"В українській є слово "любов", яке використовується, якщо ми говоримо про любов батьківську чи дружню, а є слово "кохання", яке використовується тільки для взаємин", - підкреслив Олексій.

На його думку, такі мовні нюанси свідчать про багатство української мови.

"Це свідчить про розвиненість, про глибину, про яскравість і різнобарвність мови. Це спадщина", - зазначив телеведучий.

"Як можна жити в країні й не знати її мови?"

Суханов пояснив, що головною мотивацією для нього була не просто необхідність вивчити мову, а бажання пов’язати своє життя з Україною.

"Я емігрував до України не для того, аби провести тут рік-два-три. Я емігрував з думкою, що я хочу тут жити", - наголосив він.

Тому телеведучий не розуміє, як людина може роками жити в Україні та свідомо не користуватися українською.

"А як можна жити в країні й не знати її мови? Я не уявляю. Я не уявляю для себе, як можна жити й не тільки не користуватися мовою, не розмовляти нею, а зневажати її", - сказав він.

Водночас Суханов зазначив, що розуміє людей, які виросли в російськомовних родинах. Проте, на його думку, обставини змінюються, а разом із ними має змінюватися й мовна поведінка.

"Ну так сталося, справді виховувався в російськомовній родині. Ну так і що? Ну ми в таких обставинах жили, але зараз часи змінилися", - вважає телеведучий.

Для нього перехід на українську став питанням не лише поваги до країни, а й особистого принципу.

Суханов відреагував на позицію Анастасії Приходько

Під час розмови журналістка також згадала Анастасію Приходько, яка, за її словами, принципово спілкувалася з нею російською мовою. Співрозмовниця зауважила, що така позиція може викликати дисонанс: Суханов свого часу вивчив українську з нуля, тоді як люди, які народилися в Україні, іноді виступають проти переходу на державну мову.

Телеведучий відповів, що бачить цю ситуацію дещо ширше.

"Ви знаєте, я дивлюся на цю проблему - а це є дійсно проблемою - зовсім з іншого боку. Мені здається, тут треба увімкнути педагогіку і бути хитрішим", - зазначив він.

На його думку, тиск і протистояння можуть бути не найефективнішим способом переконати людину перейти на українську.

"Українська сама по собі увійде в людину"

Суханов вважає, що важливо створювати умови, за яких українська мова природно ставатиме частиною повсякденного життя.

Він наголосив, що Україна має залишатися державою з українською як єдиною державною мовою, водночас людина, яка нею ще не послуговується, повинна почуватися захищеною.

"Коли вперта людина, яка не хоче переходити на українську, розуміє, що тут, в її країні, в Україні, де панує українська... вона тут захищена, у неї є робота, захист суддів, правоохоронної системи, соціальний захист...", - сказав він.

На думку телеведучого, саме такий підхід може поступово змінити ставлення людини до української.

"З іншого боку треба заходити, тоді українська сама по собі увійде в цю людину", - підсумував Суханов.