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Головна Люди Не мовчіть на зустрічі з босом: 10 запитань, які допоможуть злетіти кар'єрними сходами
Люди 27 серпня 2026 · 11:07
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Не мовчіть на зустрічі з босом: 10 запитань, які допоможуть злетіти кар'єрними сходами

Одна правильна фраза може дати більше, ніж десятки мовчазних спостережень під час роботи
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Не мовчіть на зустрічі з босом: 10 запитань, які допоможуть злетіти кар'єрними сходами

Що казати керівнику, аби тебе підвищили (фото: magnific)

Зустрічі один на один із керівником - це не лише розмова про дедлайни та виконані завдання. Це також можливість отримати чесний зворотний зв'язок і зрозуміти, як вас бачать у команді.

Styler з посиланням на допис користувачки sibova_inna у Threads розповість, які запитання варто поставити керівнику під час зустрічі 1:1.

Не мовчіть

Багато працівників приходять на зустріч із керівником, вислуховують його запитання, коротко звітують про виконану роботу - і на цьому розмова закінчується. Проте формат тет-а-тет передбачає не монолог начальника, а діалог.

Саме тому варто заздалегідь підготувати хоча б кілька запитань. Наприклад, можна прямо поцікавитися, як керівник оцінює ваші результати, чи отримував він відгуки про вашу роботу від інших колег та чи бачить у вас потенціал для подальшого розвитку.

Корисно також запитати про команду загалом: з ким вам варто тісніше співпрацювати, де зараз потрібна додаткова допомога та чи очікуються зміни, які можуть вплинути на вашу роботу.

Авторка допису пропонує такі запитання:

  • Як ви оцінюєте мої успіхи?
  • Як справляється наша команда?
  • Чи отримували ви відгуки від інших про мене або мою роботу?
  • Чи є хтось, із ким мені варто співпрацювати або кому надати підтримку?
  • Чи відбуваються якісь зміни, якими ви можете зі мною поділитися?

Думайте про розвиток

Зустріч із керівником можна використати не лише для оцінки того, що вже зроблено, а й для розмови про майбутнє. Якщо ви хочете розвиватися в компанії, прямо запитайте, у чому керівник бачить ваш найбільший потенціал.

Не менш важливо попросити назвати конкретні речі, які вам варто покращити.

Такий зворотний зв'язок допоможе зрозуміти, над якими навичками працювати, а не просто гадати, чи все ви робите правильно.

Також можна поцікавитися можливостями навчання, підвищення кваліфікації та поступового переходу до більш відповідальних завдань.

Ще кілька запитань, які радить авторка:

  • У чому я маю найбільший потенціал для зростання?
  • Чи є щось, що мені варто робити інакше або покращити?
  • Чи є можливості для навчання або підвищення кваліфікації?
  • Як я можу стати кращим лідером?
  • Чи відкриті ви до того, щоб почути зворотний зв’язок від мене?

Не обов'язково ставити всі десять запитань за одну зустріч. Оберіть два-три, які найбільше відповідають вашій ситуації. Головне - не боятися говорити з керівником не лише про те, що ви зробили, а й про те, куди хочете рухатися далі.

Раніше ми розповідали, яким чином можна "збити" ціну за оренду квартири, якщо її здачею займається професійний рієлтор.

Теги: Люди
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