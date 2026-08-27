Не мовчіть на зустрічі з босом: 10 запитань, які допоможуть злетіти кар'єрними сходами

Зустрічі один на один із керівником - це не лише розмова про дедлайни та виконані завдання. Це також можливість отримати чесний зворотний зв'язок і зрозуміти, як вас бачать у команді.
Styler з посиланням на допис користувачки sibova_inna у Threads розповість, які запитання варто поставити керівнику під час зустрічі 1:1.
Не мовчіть
Багато працівників приходять на зустріч із керівником, вислуховують його запитання, коротко звітують про виконану роботу - і на цьому розмова закінчується. Проте формат тет-а-тет передбачає не монолог начальника, а діалог.
Саме тому варто заздалегідь підготувати хоча б кілька запитань. Наприклад, можна прямо поцікавитися, як керівник оцінює ваші результати, чи отримував він відгуки про вашу роботу від інших колег та чи бачить у вас потенціал для подальшого розвитку.
Корисно також запитати про команду загалом: з ким вам варто тісніше співпрацювати, де зараз потрібна додаткова допомога та чи очікуються зміни, які можуть вплинути на вашу роботу.
Авторка допису пропонує такі запитання:
- Як ви оцінюєте мої успіхи?
- Як справляється наша команда?
- Чи отримували ви відгуки від інших про мене або мою роботу?
- Чи є хтось, із ким мені варто співпрацювати або кому надати підтримку?
- Чи відбуваються якісь зміни, якими ви можете зі мною поділитися?
Думайте про розвиток
Зустріч із керівником можна використати не лише для оцінки того, що вже зроблено, а й для розмови про майбутнє. Якщо ви хочете розвиватися в компанії, прямо запитайте, у чому керівник бачить ваш найбільший потенціал.
Не менш важливо попросити назвати конкретні речі, які вам варто покращити.
Такий зворотний зв'язок допоможе зрозуміти, над якими навичками працювати, а не просто гадати, чи все ви робите правильно.
Також можна поцікавитися можливостями навчання, підвищення кваліфікації та поступового переходу до більш відповідальних завдань.
Ще кілька запитань, які радить авторка:
- У чому я маю найбільший потенціал для зростання?
- Чи є щось, що мені варто робити інакше або покращити?
- Чи є можливості для навчання або підвищення кваліфікації?
- Як я можу стати кращим лідером?
- Чи відкриті ви до того, щоб почути зворотний зв’язок від мене?
Не обов'язково ставити всі десять запитань за одну зустріч. Оберіть два-три, які найбільше відповідають вашій ситуації. Головне - не боятися говорити з керівником не лише про те, що ви зробили, а й про те, куди хочете рухатися далі.
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