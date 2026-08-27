Таро-гороскоп на 27 серпня: кому карти обіцяють удачу, а кому - сюрпризи

Астрологи підготували прогноз на 27 серпня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти підкажуть, на що варто звернути увагу цього дня та яких моментів краще не проґавити.

Styler розповідає, що чекає на кожен знак у четвер.

Овен

Карта Таро: Закохані, перевернута

День може принести сумніви або складний вибір, особливо у стосунках. Не поспішайте погоджуватися на те, що суперечить вашим справжнім бажанням.

Телець

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Це сприятливий день для командної роботи, навчання та спільних проєктів. Ваші знання й зусилля можуть помітити та гідно оцінити.

Близнюки

Карта Таро: Десятка Кубків

Карта обіцяє теплу атмосферу, приємне спілкування та моменти радості з близькими. День добре підходить для зустрічей, примирення та зміцнення важливих зв’язків.

Рак

Карта Таро: Туз Жезлів

У вас може з’явитися нова ідея або сильне бажання нарешті взятися за справу, яку давно відкладали. Не ігноруйте цей імпульс - він здатен стати початком чогось перспективного.

Лев

Карта Таро: Вісімка Жезлів, перевернута

Події можуть розвиватися повільніше, ніж ви очікуєте, а плани - раптово змінюватися. Не намагайтеся прискорити все силою: краще перевірити деталі й дочекатися слушного моменту.

Діва

Карта Таро: Зірка, перевернута

Може з’явитися відчуття, що бажане поки що недосяжне, а результати не відповідають вашим очікуванням. Не втрачайте віру в себе через одну невдачу - зараз важливо повернути собі внутрішню опору.

Терези

Карта Таро: Лицар Жезлів

День буде динамічним і може підштовхнути вас до сміливих рішень. Використовуйте свою енергію для дій, але не дозволяйте емоціям змусити вас обіцяти більше, ніж ви готові виконати.

Скорпіон

Карта Таро: Дурень, перевернута

Не найкращий момент для ризику заради самого ризику. Перед новим кроком варто перевірити, чи справді ви готові до наслідків, а не просто хочете втекти від набридлої ситуації.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Жезлів

Ви можете побачити перспективу, яка відкриє новий напрямок у роботі чи особистому житті. День сприятливий для планування, подорожей і кроків, які допоможуть розширити ваші можливості.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Кубків

На вас чекає день спілкування, зустрічей і приємних новин. Не відмовляйтеся від компанії друзів чи колег - саме через людей може прийти гарний настрій або корисна можливість.

Водолій

Карта Таро: Сонце, перевернута

День може виявитися не таким яскравим, як ви собі уявляли, хоча серйозних причин для розчарування немає. Не дозволяйте дрібним невдачам зіпсувати загальну картину та знецінити свої успіхи.

Риби

Карта Таро: Шістка Пентаклів

Карта нагадує про баланс між тим, що ви віддаєте, і тим, що отримуєте натомість. 27 серпня можлива допомога від іншої людини або ситуація, у якій саме ваша підтримка стане дуже важливою.