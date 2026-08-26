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Головна Тренди Що означає ім'я Наталія: походження, характер і таємниці, про які мало хто знає
Тренди 26 серпня 2026 · 15:47
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Що означає ім'я Наталія: походження, характер і таємниці, про які мало хто знає

У цього імені є кілька форм, а одна деталь часто стає причиною помилки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Що означає ім'я Наталія: походження, характер і таємниці, про які мало хто знає

26 серпня - день ангела Наталії (фото: Getty Images)

Наталія - жіноче ім'я, яке українці часто чують, але його буквальне значення знають далеко не всі. Воно має давнє латинське коріння, а в українській мові існує поруч із формою Наталя.

Styler розбирався, що насправді означає це ім'я, коли Наталії святкують день ангела та які риси характеру їм традиційно приписують.

Що насправді означає ім'я Наталія

Ім'я Наталія походить від латинського Natalia - жіночої форми імені Natalis. Його пов'язують із латинським natalis - "рідний", "пов'язаний із народженням".

Тому значення імені найчастіше передають як "народжена", "та, що пов'язана з народженням". В окремих трактуваннях його також пов'язують із Різдвом - через латинський вислів dies natalis.

До української мови ім'я прийшло через грецьке та церковнослов'янське посередництво.

Довгий час українські жінки не вживали масово це ім'я. Зробив його популярним письменник Іван Котляревський, використавши у ліричній п'єсі "Наталка Полтавка".

Наталя чи Наталія: як правильно

Правильні обидві форми - Наталя і Наталія. Словники фіксують їх як жіночі імена, хоча в конкретної людини ім'я є саме таким, як записано в її документах.

Відрізняється і звертання:

  • Наталія - Наталіє
  • Наталя - Наталю.

Тобто сказати "Наталю" людині, яку звати Наталія, - це не нормативна форма кличного відмінка її імені. Для Наталії правильно: "Наталіє".

Який характер приписують Наталії

Зв'язок імені з характером людини науково не доведений, тому всі подібні характеристики варто сприймати як традиційні або езотеричні трактування.

У таких описах Наталію часто називають емоційною, незалежною та рішучою. Їй приписують здатність наполягати на своєму, захищати близьких і водночас дуже гостро переживати критику чи несправедливість.

Ще одна риса, яку традиційно пов'язують із цим ім'ям, - цілеспрямованість. Якщо Наталія справді чогось хоче, її складно переконати відмовитися від задуму.

Коли Наталія святкує день ангела

У календарі Православної церкви України день пам'яті святої мучениці Наталії Нікомідійської, дружини мученика Адріана Нікомідійського, - 26 серпня. За старим календарем це свято припадало на 8 вересня.

Свята Наталія жила в Нікомідії та підтримувала свого чоловіка Адріана під час його мученицьких випробувань. Саме тому в церковній традиції її згадують разом зі святим Адріаном.

Впродовж року в Наталій є ще декілька днів ангела:

  • 9 березня
  • 18 березня
  • 1 вересня
  • 29 грудня.

Як лагідно називати Наталію

Для імені Наталія існує чимало пестливих форм. Серед них - Ната, Натуся, Наталочка, Наталонька, Наталюся, Таля, Талочка. Такі форми зафіксовані, зокрема, у словнику-довіднику власних імен.

У повсякденному спілкуванні також можна почути Наталка та Наталя.

Відомі українки з ім'ям Наталія

Ім'я Наталія добре відоме українській культурі та медійному простору. Серед відомих українок:

  • Наталія Могилевська - співачка, продюсерка
  • Наталія Сумська - акторка театру та кіно
  • Наталка Денисенко - акторка
  • Наталія Жижченко (ONUKA) - співачка та музикантка
  • Наталія Бучинська - українська співачка.

Який чоловік підходить Наталії за ім'ям

Якщо вірити популярним езотеричним трактуванням, Наталії добре підходять чоловіки, які поважають її самостійність і не намагаються постійно контролювати партнерку.

Найчастіше в таких описах згадують Олександра, Андрія, Дмитра, Максима та Сергія. Водночас це лише розважальна інтерпретація: сумісність людей не можна достовірно визначити за іменами.

Щасливий день і колір Наталії

У популярних езотеричних трактуваннях п'ятницю називають сприятливим днем для Наталії, а серед "щасливих" кольорів згадують блакитний, білий та зелений.

Раніше Styler писав, які жіночі українські імена притягують щастя і захищають від невдач.

Теги: Імена
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