Не сваряться, а чекають: які знаки Зодіаку здатні на тиху помсту

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку , які по-своєму реагують на образи. Деякі з них не влаштовують сцен, а просто роблять висновки - і чекати на їхню відповідь можна довго.

12 місце - Овен

Овен рідко приховує образу - якщо його зачепили, ви, найімовірніше, одразу про це дізнаєтеся. Та якщо він вирішить діяти хитріше, може просто викреслити людину зі свого життя без зайвих пояснень.

11 місце - Стрілець

Стрільці не дуже люблять витрачати час на помсту, адже їм простіше піти далі. Але іноді вони можуть так демонстративно стати щасливими без кривдника, що той сам відчує себе покараним.

10 місце - Лев

Леви можуть пробачити образу, але забути її - зовсім інша справа. Їхня зброя - байдужість: вони здатні перестати помічати людину так переконливо, ніби її ніколи й не було.

9 місце - Водолій

Водолій не стане влаштовувати драму, якщо його скривдили. Він просто дистанціюється, перекриє доступ до свого життя і залишить кривдника гадати, де саме той припустився помилки.

8 місце - Риби

На перший погляд, Риби здаються надто м’якими для помсти. Проте вони чудово запам’ятовують деталі й можуть одного дня просто зникнути з життя людини саме тоді, коли та найбільше розраховує на їхню підтримку.

7 місце - Телець

Телець довго терпить, але його терпіння не безмежне. Якщо чашу терпіння переповнено, він не обов’язково сваритиметься - іноді просто перестає допомагати, підтримувати й бути поруч.

6 місце - Близнюки

Близнюки можуть помститися словами, але зроблять це настільки тонко, що спершу ви навіть не зрозумієте натяку. Вони вміють подати все як жарт, залишивши співрозмовника наодинці з неприємним відчуттям.

5 місце - Терези

Терези не люблять відкритих конфліктів, тому їхня помста часто має вигляд повного спокою. Вони можуть чемно посміхатися, поводитися як завжди, а потім просто виключать кривдника зі свого життя.

4 місце - Діва

Діва здатна пам’ятати образу дуже довго, особливо якщо її недооцінили або зрадили. Вона не поспішатиме діяти, але коли настане слушний момент, може одним точним вчинком показати, що все чудово пам’ятає.

3 місце - Рак

Раки емоційні, але саме тому добре відчувають слабкі місця інших. Вони можуть не мститися одразу, а просто відсторонитися й забрати свою турботу - і тоді людина раптом усвідомлює, наскільки багато втратила.

2 місце - Козоріг

Козоріг не витрачатиме енергію на сварки - він просто зробить висновки. Його найкраща помста полягає в тому, щоб стати успішнішим, сильнішим і абсолютно незалежним від того, хто колись його образив.

1 місце - Скорпіон

Скорпіона недарма вважають майстром тонкої помсти: він може роками пам’ятати неприємний епізод. Якщо вирішить відповісти, то часто зробить це холодно й продумано - так, що кривдник може не відразу зрозуміти, звідки все почалося.