Не ссорятся, а ждут: какие знаки Зодиака способны на тихую месть

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака , которые по-своему реагируют на обиды. Некоторые из них не устраивают сцен, а просто делают выводы - и ждать их ответа можно долго.

12 место - Овен

Овен редко скрывает обиду - если его зацепили, вы, скорее всего, сразу об этом узнаете. Но если он решит действовать хитрее, может просто вычеркнуть человека из своей жизни без лишних объяснений.

11 место - Стрелец

Стрельцы не очень любят тратить время на месть, ведь им проще пойти дальше. Но иногда они могут так демонстративно стать счастливыми без обидчика, что тот сам почувствует себя наказанным.

10 место - Лев

Львы могут простить обиду, но забыть ее - совсем другое дело. Их оружие - безразличие: они способны перестать замечать человека так убедительно, словно его никогда и не было.

9 место - Водолей

Водолей не станет устраивать драму, если его обидели. Он просто дистанцируется, перекроет доступ к своей жизни и оставит обидчика гадать, где именно тот допустил ошибку.

8 место - Рыбы

На первый взгляд, Рыбы кажутся слишком мягкими для мести. Однако они прекрасно запоминают детали и могут однажды просто исчезнуть из жизни человека именно тогда, когда больше всего рассчитывает на их поддержку.

7 место - Телец

Телец долго терпит, но его терпение не безгранично. Если чаша терпения переполнена, он не обязательно будет ссориться - иногда просто перестает помогать, поддерживать и быть рядом.

6 место - Близнецы

Близнецы могут отомстить словами, но сделают это настолько тонко, что сначала вы даже не поймете намека. Они умеют подать все как шутку, оставив собеседника наедине с неприятным чувством.

5 место - Весы

Весы не любят открытых конфликтов, поэтому их месть часто выглядит полным спокойствием. Они могут вежливо улыбаться, вести себя как обычно, а потом просто исключат обидчика из своей жизни.

4 место - Дева

Дева способна помнить обиду очень долго, особенно если ее недооценили или предали. Она не будет спешить действовать, но когда наступит подходящий момент, может одним точным поступком показать, что все прекрасно помнит.

3 место - Рак

Раки эмоциональны, но именно поэтому хорошо чувствуют слабые места других. Они могут не мстить сразу, а просто отстраниться и забрать свою заботу - и тогда человек вдруг осознает, насколько много потерял.

2 место - Козерог

Козерог не будет тратить энергию на ссоры - он просто сделает выводы. Его лучшая месть состоит в том, чтобы стать более успешным, сильным и абсолютно независимым от того, кто когда-то его оскорбил.

1 место - Скорпион

Скорпиона не зря считают мастером тонкой мести: он может годами помнить неприятный эпизод. Если решит ответить, то часто сделает это холодно и продуманно - так, что обидчик может не сразу понять, откуда все началось.