Не только "Jolene": 7 легендарных песен Долли Партон, которые поразят и умилят каждого

Певица Долли Партон , о смерти которой стало известно 25 августа, оставила после себя не просто хиты, а песни, истории которых порой не менее впечатляющие самой музыки. Она писала о ревности к реальной женщине, о бедном детстве, о болезненном прощании и даже превратила звук собственных акриловых ногтей в часть мирового хита.

Styler собрал 7 легендарных песен Долли Партон, которые следует услышать или переслушать именно сейчас.

Что известно о смерти Долли Партон

Легендарная американская кантри-певица и автор песен Долли Партон скончалась 25 августа в возрасте 80 лет. О смерти артистки сообщил ее племянник Брайан Сивер от имени семьи.

В последнее время у Партона были проблемы со здоровьем. Еще 21 августа, только за четыре дня до смерти, она рассказала, что частично забросила собственное здоровье, пока ухаживала за мужем Карлом Дином. Он умер в марте 2025 года, после почти 60 лет брака.

Несмотря на лечение, певица тогда уверяла, что продолжает работать и еще много планов.

Долли Партон (скриншоты с видео)

"Я все еще восстанавливаюсь, но продолжаю работать! Вы же меня знаете... У меня еще так много вещей, которых я хочу достичь, поэтому я буду работать столько, сколько смогу, чтобы увидеть, как все это претворяется в жизнь", - говорила Партон.

За свою карьеру она продала более 160 млн альбомов, получила 11 премий "Грэмми" и стала одной из самых влиятельных фигур в истории кантри. А ее песни продолжали покорять слушателей и спустя десятилетие после выхода: только в августе 2026 года каталог Партон получил 82 новых сертификации продаж в 14 странах.

"Jolene"

Пожалуй, невозможно говорить о Долли Партоне и не упомянуть "Jolene". Но за историей о красавице, которую певица умоляет не забирать ее мужа, стояла вполне реальная женщина.

Партон рассказывала, что работница банка начала уделять слишком много внимания ее мужу Карлу Дину. Он, в свою очередь, охотно наведывался в банк, что послужило поводом для шуток и ревности в супругах.

При этом настоящего имени женщины Партон в песне не использовала. Имя Jolene она услышала от маленькой рыжеволосой поклонницы, попросившей у нее автограф. Оно настолько понравилось певице, что она сразу решила: когда-нибудь из него выйдет песня.

Впоследствии "Jolene" перепевали десятки артистов - от Майли Сайрус до The White Stripes и Бейонсе. А сама композиция спустя более полувека после релиза продолжала получать новые платиновые и даже бриллиантовые сертификации.

"I Will Always Love You"

Для миллионов слушателей "I Will Always Love You" неразрывно связана с Уитни Хьюстон и фильмом "Телохранитель". Но автором песни была именно Долли Партон, которая выпустила ее еще в 1974 году.

И самое интересное - поначалу это вообще не была песня о расставании влюбленных.

Партон написала ее своему многолетнему творческому партнеру и наставнику Портеру Вагонеру, когда решила покинуть его шоу и строить сольную карьеру. Их профессиональное расставание было непростым, и словами песни Долли фактически сказала человеку: я ухожу, но это не перечеркивает, что ты для меня означал.

Композиция дважды возглавляла кантри-чарт в исполнении самой Партон. А в 1992 году Уитни Хьюстон записала свою версию для "Телохранителя", после чего песня стала мировым мегахитом.

Партон позже упоминала, что именно грандиозный успех версии Хьюстон помог ей по-настоящему осознать собственную ценность как автора песен.

"9 to 5"

Еще один хит Партон родился буквально на съемочной площадке.

В 80-х она дебютировала в большом кино в комедии "С девяти до пяти" вместе с Джейн Фондой и Лили Томлин. Партон должна была написать для фильма песню о жизни офисных работников.

И тут ей помог ее фирменный маникюр. При работе над композицией Долли начала отражать ритм длинными акриловыми ногтями. Их щелчок напомнил ей звук печатных машинок, по которым работали героини фильма. Этот звук она использовала при создании песни, а ногти даже получили отдельное упоминание записи.

"9 to 5" стала первым синглом Партон, который возглавил американский попчарт Billboard Hot 100, а также принес ей две премии "Грэмми".

"Coat of Many Colors"

Одна из наиболее личных песен Партон возвращает к ее очень бедному детству в Теннесси.

Долли росла в семье с 12 детьми. Однажды ее мать получила коробку разноцветных лоскутов ткани и сшила из них дочери пальто.

Для маленькой Долли оно было подлинным сокровищем. Мать рассказывала ей библейскую историю об Иосифе и его разноцветной одежде, поэтому девочка гордилась новой вещью. Однако в школе другие дети начали насмехаться над ее самодельным пальто.

Много лет спустя это воспоминание стало основой "Coat of Many Colors" - песни не столько о бедности, сколько о том, что ценность вещей не определяется их ценой.

"Islands in the Stream"

Один из известнейших дуэтов Партон мог вообще никогда не появиться. "Islands in the Stream" изначально предназначалась для сольного исполнения Кенни Роджерса.

Более того, написали ее Барри, Робин и Морис Гибб из Bee Gees, а создавали композицию сначала с мыслью о Марвине Гее. Название авторы позаимствовали у одноименного романа Эрнеста Хемингуэя.

Когда Роджерс работал над записью в студии, команда чувствовала, что песни чего-то не хватает. И почти случайно в той же студии оказалась Долли. Ей предложили спеть вместе с Роджерсом - и композиция превратилась в дуэт.

"Here You Come Again"

Авторство принадлежит знаменитому тандему Барри Манна и Синтии Уэйл. Для Партон исполнение чужой композиции такого масштаба было скорее исключением, ведь значительную часть своего репертуара она писала сама.

Но именно эта песня помогла кантри-звезде сделать огромный шаг в сторону поп-музыки. "Here You Come Again" вышла в 1977 году, возглавила кантри-чарт и поднялась на третье место американского попчарта.

А главное, что она принесла Партон ее первую победу на "Грэмми" за лучшее женское кантри-исполнение.

"Light of a Clear Blue Morning"

"Light of a Clear Blue Morning" Долли написала сама. Она появилась после одного из самых трудных профессиональных периодов ее жизни - разрыва многолетнего творческого партнерства с Портером Вагонером.

Это песня об ощущениях, когда длинная тьма наконец заканчивается и впереди снова виден свет. Сама Партон называла ее своей "песней освобождения".

Спустя почти полвека она вернулась к ней еще раз.

В январе 2026 года Партон записала новую версию "Light of a Clear Blue Morning" вместе с Майли Сайрус, Лейни Уилсон, Квин Латифой и Рибой Макинтайр. Проект был создан для сбора средств на исследование детского рака.