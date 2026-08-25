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Тренды 25 августа 2026 · 16:44
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Этот неизвестный греческий остров становится новой Меккой для любителей покоя

Британский эксперт назвал тайный остров Греции для идеального отпуска
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Этот неизвестный греческий остров становится новой Меккой для любителей покоя

Остров Тинос (фото: Getty Images)

Британский тревел-консультант Данкан Гринфилд-Терк, имеющий 30 лет опыта в индустрии и посетивший десятки греческих островов, поделился своим главным туристическим секретом.

Какой остров Греции сейчас становится туристической Меккой, рассказывает Styler со ссылкой на Metro.

О каком острове идет речь

Этот остров расположен всего в 30 минутах езды на пароме от шумного Миконоса, но контраст между ними просто поразителен. Сегодня даже те, кто годами владел недвижимостью на Миконосе, продают ее и переезжают на Тинос в поисках более спокойного темпа жизни.

Чем поражает Тинос: от архитектуры до гастрономии

Тенос все еще остается относительно неоткрытым для массового туриста. Это настоящая находка для тех, кто ищет подлинную Грецию.

Этот неизвестный греческий остров становится новой Меккой для любителей покояАвтентичная Греция (фото: Getty Images)

Подлинность и искусство. Здесь вы найдете элегантную архитектуру с венецианским влиянием, традиционные голубые, гранитные холмы и очаровательные деревни. Остров также славится своим искусством резьбы по мрамору.

Гастрономический рай . Тенос незаметно превратился в одно из самых интересных кулинарных направлений Эгейского моря. У местных таверн сушатся щупальца осьминогов, а шеф-повара создают настоящие шедевры из свежих локальных продуктов.

Духовный центр . Остров является важным центром паломничества, здесь находится величественная православная церковь Панагия Евангелистрия.

Сколько стоит жилье на Тиносе

В отличие от соседнего Миконоса или раскрученного Санторини Тинос предлагает вполне адекватные цены на проживание, независимо от вашего бюджета.

Бюджетный вариант (от €45 до €60 за ночь) : За эту сумму можно арендовать комфортабельные номера в небольших гостевых домах или уютные апартаменты (например, вблизи порта или столицы острова). Такие данные приводит Hotels Combined.

Средний сегмент (от €80 до €140 за ночь): В этом диапазоне имеются отличные трехзвездочные и четырехзвездочные отели или бутик-апартаменты с бассейнами, отличным сервисом и идеальными видами (например, Vincenzo Family Hotel или Crossroads Inn).

Люкс (от €180 до €400+ за ночь) : Для тех, кто ищет максимального комфорта, остров предлагает роскошные виллы и пятизвездочные комплексы типа Odera (переоборудованный неоклассический особняк) или Onar Tinos.

Этот неизвестный греческий остров становится новой Меккой для любителей покояОстров Тинос (фото: Getty Images)

Как добраться из Украины: оптимальные маршруты

Поскольку небо над Украиной остается закрытым, планировать поездку придется с пересадкой в соседних европейских странах. Удобнее всего комбинировать наземный транспорт и лоукости.

Вариант 1: Через Польшу на Афины

Отправляйтесь поездом или автобусом в Варшаву или Краков. Оттуда ежедневно летают прямые и доступные рейсы Wizz Air или Ryanair в Афины.

Из афинских портов Пирей или Рафина каждый день ходят паромы на Тинос. Скоростной паром домчит вас за 2 часа, обычный - примерно за 4,5 часа. Это отличный случай совместить отпуск с морской прогулкой.

Вариант 2: Из Румынии на Миконос (самый быстрый на море)

Достаньте автобусом или авто в Бухарест (или воспользуйтесь трансфером из Одессы/Черновцов). Из аэропорта Бухареста можно "поймать" прямой рейс лоукостера Wizz Air непосредственно в Миконос.

По прилету вам нужно будет только добраться до местного порта и сесть на паром. Благодаря близкому расположению островов, морское путешествие из Миконоса на Тинос будет длиться всего 30 минут.

Ранее Styler предлагал пройти тест и узнать страну по фотографиям.

Теги: Путешествия
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