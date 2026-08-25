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Полезное 25 августа 2026 · 12:34

Посадили один раз - и собираете годами: 6 овощей для "ленивого" огорода

Эти многолетние культуры будут расти сами по себе
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Посадили один раз - и собираете годами: 6 овощей для "ленивого" огорода

Какие растения будут радовать вас годами (фото: magnific)

Большинство популярных овощей нуждаются в ежегодной посадке, выращивании рассады и тщательном уходе. Однако существует категория растений, способная значительно облегчить жизнь огородникам. Речь идет о многолетних овощах.

Какие растения стоит посадить сейчас, чтобы иметь непрерывный урожай каждый сезон, рассказывает Styler со ссылкой на сайт Martha Stewart.

6 многолетников, которые следует посадить

Спаржа (Аспарагус)

Эта культура требует терпения: после посадки придется подождать 2–3 года до первого полноценного урожая. Однако спаржа идеально подходит для регионов с холодной зимой, поскольку требует периода покоя.

Обеспечьте ей много солнца и регулярный полив в первые два года, и она будет благодарить вас за стабильный урожай десятилетиями.

Артишок

Съедобная часть этого роскошного растения - незрелый бутон цветка, по вкусу напоминающий грецкий орех. Артишок обожает солнце (минимум 6 часов в день) и стабильно влажную почву.

Чтобы он успешно перезимовал и не вымерз, осенью кусты нужно обильно укрыть толстым слоем мульчи.

Хрен

Если вы часто приобретаете этот корень в магазине, пора выделить ему постоянное место на грядке. Растение имеет красивые крупные листья и цветут белыми душистыми цветами.

Главное правило ухода: не допускайте пересыхания почвы летом, иначе корни станут деревянистыми и слишком горькими. В то же время избегайте застоя воды, чтобы избежать гниения.

Ревень

Невероятно выносливое растение с большими листьями и красноватыми стеблями, идеально подходящими для пирогов, компотов и джемов. Ревень почти не страдает от вредителей или болезней, что делает его идеальным выбором для ищущих подход "посадил и забыл".

Дикий лук (черемша)

Многолетнее луковичное растение с ярко выраженным чесночно-луковым ароматом. Она нуждается в влажной почве весной во время активного роста. Но как только листья отмирают в начале лета, полив следует прекратить, чтобы луковицы оставались сухими в покое.

Египетский многоярусный лук

Вместо привычных цветов этот уникальный лук формирует на верхушках побегов гроздья мелких воздушных луковиц. Под их весом стебель клонится к земле, луковички укореняются, и растение будто "шагает" по грядке.

Вы можете использовать как зеленое перо, так и подземные или верхушечные луковички, оставляя часть для дальнейшего размножения.

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Теги: Сад и огород
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