Конец лета в саду: обязательные дела, которые спасут ваш урожай в следующем году

Август и начало сентября - это не только время активной уборки плодов , но и критически важный период для закладки фундамента на следующий садовый сезон. Именно сейчас растения нуждаются в правильном уходе, чтобы успешно пережить зиму и сохранить силы для весеннего пробуждения.

Что нужно сделать с растениями в саду в конце лета - читайте в материале Styler.

Главные задачи в саду и огороде

Правильный уход за розами

К концу лета категорически запрещено вносить азот, чтобы не стимулировать рост новых побегов.

Для улучшения аэрации почвы и мягкой поддержки последней волны цветения прекрасно работает высушенная кофейная гуща. Также важно своевременно удалять увядшие бутоны - это действенная профилактика грибковых инфекций, которые часто поражают кусты с приходом осенней сырости.

Мульчирование ягодников

Малина и другие ягодные кустарники после плодоношения нуждаются в защите поверхностной корневой системы от будущих перепадов температур. Обновление слоя мульчи с использованием измельченной коры идеально справится с этой задачей, параллельно удерживая необходимую влагу.

Экологический контроль вредителей

В конце лета активизируются улитки, готовясь к отложению яиц. Вместо агрессивной химии можно использовать пивные ловушки или высаживать рядом отпугивающие их цветы, например, ротики (львиный зев). От грызунов, которые осенью начинают искать убежища, хорошо помогают посадки лаванды или регулярное опрыскивание чесночным настоем.

Оздоровление освобожденных грядок

Собрали лук, чеснок или ранний картофель? Не оставляйте землю обнаженной. Засейте пустые участки сидератами (горчицей, фацелией или овсом). Они разрыхлит почву, вытеснят сорняки и будут служить прекрасным зеленым удобрением.

Посев овощей

В University of Illinois Extension отмечают, что конец августа является одним из последних удачных сроков его посева на осенний урожай. Собрать корнеплоды можно примерно через месяц.

В последнюю неделю августа можно посеять: редис, шпинат, листовой салат, рукколу, укроп, петрушку и другую зелень.