Как отогнать бабочек и спасти капусту: топ действенных "ароматных" советов для дачника

Капустные грядки особенно привлекательны для бабочек в теплое время года. Они откладывают яйца на листьях, а вскоре из них появляются гусеницы, которые могут буквально за несколько дней сильно повредить растения.
Styler расскажет, как отогнать бабочек от капусты и какие простые способы помогут защитить урожай.
Чесночный запах
Несколько зубчиков чеснока измельчить, залить водой и оставить настаиваться. Затем процедить и опрыскать капусту.
Резкий запах может сделать растение менее привлекательным для вредителей.
Полынь
Сделать настой из свежей или сухой полыни и использовать для опрыскивания капусты.
Это один из самых типичных народных вариантов именно из-за резкого горького запаха.
Мята и другие ароматические растения
Можно посадить возле капусты мяту, чабрец, розмарин, шалфей или другие сильно пахнущие травы.
Здесь лучше формулировать не "бабочки убегут", а "резкие ароматы могут частично маскировать запах капусты".
Луковый настой
Шелуху или измельченный лук залить водой, настоять и использовать для опрыскивания.
Это простой вариант, когда хочется использовать то, что уже есть на кухне.
Цитрусовый запах
Вот это как раз можно сделать интересно читателю: корки апельсина или лимона залить горячей водой, настоять, охладить и использовать как ароматический спрей.
Но здесь я обязательно написала бы, что доказательств гарантированной эффективности именно против капустного билана мало, поэтому это дополнительный метод, а не замена защиты.
"Фальшивые бабочки"
Еще одна народная хитрость - размещать у капусты светлые предметы или белые отметины, которые якобы могут напоминать присутствие других бабочек и заставить белана искать другое место.
Этот способ интересен как эксперимент, но я бы не называла его проверенным.
Острый настой
Чеснок + острый перец + вода - получается очень ароматный раствор для опрыскивания.
Но здесь важно предупредить: не следует делать концентрированные настои, ведь они могут повредить листья. И перед обработкой всего огорода лучше протестировать средство на нескольких листьях.
И еще я бы добавила один очень интересный совет - не сажать капусту большим сплошным массивом, а чередовать ее с другими культурами. Это уже не просто "побрызгать чем-нибудь", а способ сделать грядку менее очевидной для вредителя.
Напомним, как раньше мы поделились топом проверенных уловок, которые помогут избавиться от мух на вашей кухне.