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Главная Полезное Как отогнать бабочек и спасти капусту: топ действенных "ароматных" советов для дачника
Полезное 18 августа 2026 · 15:04

Как отогнать бабочек и спасти капусту: топ действенных "ароматных" советов для дачника

Эти вредители оставляют после себя голодных гусениц и дыры на капустных листьях
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как отогнать бабочек и спасти капусту: топ действенных "ароматных" советов для дачника

Капусту нужно защитить от бабочек и гусениц (фото: magnific.com)

Капустные грядки особенно привлекательны для бабочек в теплое время года. Они откладывают яйца на листьях, а вскоре из них появляются гусеницы, которые могут буквально за несколько дней сильно повредить растения.

Styler расскажет, как отогнать бабочек от капусты и какие простые способы помогут защитить урожай.

Чесночный запах

Несколько зубчиков чеснока измельчить, залить водой и оставить настаиваться. Затем процедить и опрыскать капусту.

Резкий запах может сделать растение менее привлекательным для вредителей.

Полынь

Сделать настой из свежей или сухой полыни и использовать для опрыскивания капусты.

Это один из самых типичных народных вариантов именно из-за резкого горького запаха.

Мята и другие ароматические растения

Можно посадить возле капусты мяту, чабрец, розмарин, шалфей или другие сильно пахнущие травы.

Здесь лучше формулировать не "бабочки убегут", а "резкие ароматы могут частично маскировать запах капусты".

Луковый настой

Шелуху или измельченный лук залить водой, настоять и использовать для опрыскивания.

Это простой вариант, когда хочется использовать то, что уже есть на кухне.

Цитрусовый запах

Вот это как раз можно сделать интересно читателю: корки апельсина или лимона залить горячей водой, настоять, охладить и использовать как ароматический спрей.

Но здесь я обязательно написала бы, что доказательств гарантированной эффективности именно против капустного билана мало, поэтому это дополнительный метод, а не замена защиты.

"Фальшивые бабочки"

Еще одна народная хитрость - размещать у капусты светлые предметы или белые отметины, которые якобы могут напоминать присутствие других бабочек и заставить белана искать другое место.

Этот способ интересен как эксперимент, но я бы не называла его проверенным.

Острый настой

Чеснок + острый перец + вода - получается очень ароматный раствор для опрыскивания.

Но здесь важно предупредить: не следует делать концентрированные настои, ведь они могут повредить листья. И перед обработкой всего огорода лучше протестировать средство на нескольких листьях.

И еще я бы добавила один очень интересный совет - не сажать капусту большим сплошным массивом, а чередовать ее с другими культурами. Это уже не просто "побрызгать чем-нибудь", а способ сделать грядку менее очевидной для вредителя.

Напомним, как раньше мы поделились топом проверенных уловок, которые помогут избавиться от мух на вашей кухне.

Теги: Сад и огород Советы
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