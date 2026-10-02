Домашняя "Кока-Кола" с апельсином и имбирем: рецепт газированного напитка (видео)

Если хочется "Колы", а найти любимый напиток в магазинах не удалось или просто не хочется никуда идти - это не проблема. Его ароматную домашнюю версию можно сделать самостоятельно.
Как приготовить домашнюю "Кока-Колу", рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блогерши Карины Костенко из Instagram.
Домашняя "Кока-Кола" с цитрусовым сиропом
Ингредиенты:
- 1 большой апельсин - только цедра
- 1 лимон - только цедра
- 1 лайм - цедра, сок по желанию
- 200 г коричневого сахара
- 3 ст. л. свежего натертого имбиря
- 300 г воды
- 1 палочка корицы
- щепотка кориандра
- щепотка мускатного ореха
- щепотка соли
- газировка
- лед.
Этапы приготовления
Снимите цедру с апельсина, лимона и лайма. Сложите ее в небольшую кастрюлю, добавьте коричневый сахар, натертый имбирь, воду, корицу, кориандр, мускатный орех и соль.
Доведите смесь до слабого кипения. Убавьте огонь и варите примерно 15 минут, чтобы сироп впитал аромат специй и цитрусовой цедры.
Снимите кастрюлю с огня и оставьте сироп охлаждаться на 15 минут. Затем процедите его через сито.
Наполните стакан льдом, влейте 60-120 мл сиропа и долейте газировкой до желаемой насыщенности. При желании добавьте немного сока лайма и перемешайте.
Какие ошибки могут испортить вкус напитка
При снятии цедры старайтесь не захватывать белый слой кожуры под ней: он может придать сиропу нежелательную горечь. Для рецепта нужна только тонкая цветная часть - именно она дает цитрусовый аромат.
Мускатный орех и кориандр добавляйте понемногу, как указано в рецепте. Избыток этих специй может перебить вкус цитрусовых и имбиря, поэтому увеличивать их количество "для насыщенности" не стоит.
Прежде чем разводить сироп газировкой, дайте ему полностью остыть. Смешивайте напиток непосредственно перед подачей и перемешивайте осторожно – так он дольше будет оставаться газированным.
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