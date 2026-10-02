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Главная Люди Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке
Люди 02 октября 2026 · 16:59
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Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке

Хореографиня устроила камерный праздник в Австрии и объединила на церемонии традиции двух стран
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке

Елена Шоптенко с мужем Кристианом (фото: Styler)

Украинская хореографиня Елена Шоптенко раскрыла подробности свадьбы со своим избранником Кристианом. Пара вышла замуж в старинном замке в Нижней Австрии, пригласив на праздник только самых близких людей.

Как рассказывает Styler, деталями особенного дня Шоптенко поделилась в интервью изданию Marie Claire.

Как прошла свадьба Елены Шоптенко

Для свадьбы Елена и Кристиана выбрали Schloss Hagenberg - небольшой старинный замок в Нижней Австрии, расположенный примерно в часе езды от Вены. Хореографиня знала об этой локации и раньше и рассматривала ее как место для своих танцевально-терапевтических ретритов.

Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке
Елена Шоптенко с мужем Кристианом (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Пара с самого начала не хотела большого и громкого празднования. Влюбленные стремились провести этот день в семейной атмосфере вместе с самыми близкими друзьями.

Подготовка к свадьбе продолжалась около полутора месяцев. По словам Шоптенко, для Австрии это очень короткий срок, ведь там церемонии часто планируют за полгода или год. Паре повезло: в замке освободилась нужная дата, а время для регистрации брака удалось получить примерно за месяц.

Сочетание украинских и австрийских традиций

Церемонию Шоптенко назвала очень душевной и непринужденной. Елена и Кристиан решили совместить традиции обеих стран, поскольку создают австро-украинскую семью.

С австрийской стороны молодожены соблюли традицию с распиливанием бревна двусторонней пилой. Она символизирует готовность супругов вместе преодолевать трудности.

Украинской частью церемонии стал традиционный рушник, на который Елена и Кристиан встали вместе. Именно этот момент хореограф назвала для себя самым трогательным.

Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке
Елена Шоптенко с мужем Кристианом (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Шоптенко объяснила, что рушник является частью ее культуры и украинской идентичности, поэтому для нее было особенно важно, что Кристиан принял эту традицию.

Какие образы выбрала Шоптенко

На свадьбе хореографиня появилась в образах украинских брендов. Для церемонии она выбрала закрытое фактурное платье WONA Concept, а образ дополнила венком из живых цветов и вуалью от "Мануфактури віночків".

Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке
Елена Шоптенко с мужем Кристианом (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Украинская идентичность, по словам Елены, была одним из главных критериев при выборе наряда. Платье для нее создали по ее меркам, а получила его Шоптенко всего за неделю до свадьбы. При этом дополнительная примерка не понадобилась.

Как Кристиан сделал предложение Елене

Кристиан сделал предложение спустя год после начала их отношений. Для этого он пригласил Елену на частный ужин в специальном вагоне знаменитого венского колеса обозрения Wiener Riesenrad в парке Пратер.

Для Шоптенко предложение стало неожиданностью. После этого пара не спешила со свадьбой - между помолвкой и решением пожениться прошло около двух с половиной лет.

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