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Головна Люди Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку
Люди 02 жовтня 2026 · 16:59
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Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку

Хореографиня влаштувала камерне свято в Австрії та поєднала на церемонії традиції двох країн
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку

Олена Шоптенко з чоловіком Крістіаном (фото: Styler)

Українська хореографиня Олена Шоптенко розкрила подробиці весілля зі своїм обранцем Крістіаном. Пара одружилася у старовинному замку в Нижній Австрії, запросивши на свято лише найближчих людей.

Як розповідає Styler, деталями особливого дня Шоптенко поділилася в інтерв'ю виданню Marie Claire.

Як пройшло весілля Олени Шоптенко

Для весілля Олена та Крістіана обрали Schloss Hagenberg - невеликий старовинний замок у Нижній Австрії, розташований приблизно за годину їзди від Відня. Хореографиня знала про цю локацію й раніше та розглядала її як місце для своїх танцювально-терапевтичних ретритів.

Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку
Олена Шоптенко з чоловіком Крістіаном( фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Пара від самого початку не хотіла великого та гучного святкування. Закохані прагнули провести цей день у родинній атмосфері разом із найближчими друзями.

Підготовка до весілля тривала лише близько півтора місяця. За словами Шоптенко, для Австрії це дуже короткий термін, адже там церемонії часто планують за пів року або навіть рік. Парі пощастило: у замку звільнилася потрібна дата, а час для реєстрації шлюбу вдалося отримати приблизно за місяць.

Поєднання українських та австрійських традицій

Церемонію Шоптенко назвала дуже душевною та невимушеною. Олена та Крістіан вирішили поєднати традиції обох країн, оскільки створюють австро-українську сім'ю.

З австрійського боку молодята виконали традицію з розпилюванням колоди двосторонньою пилою. Вона символізує готовність подружжя разом долати труднощі.

Українською частиною церемонії став традиційний рушник, на який Олена та Крістіан стали разом. Саме цей момент хореографиня назвала для себе найбільш зворушливим.

Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку
Олена Шоптенко з чоловіком Крістіаном( фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Шоптенко пояснила, що рушник є частиною її культури та української ідентичності, тому для неї було особливо важливо, що Крістіан прийняв цю традицію.

Які образи обрала Шоптенко

На весіллі хореографиня з'явилася в образах від українських брендів. Для церемонії вона обрала закриту фактурну сукню WONA Concept, а образ доповнила вінком із живих квітів та вуаллю від "Мануфактури віночків".

Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку
Олена Шоптенко з чоловіком Крістіаном( фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Українська ідентичність, за словами Олени, була одним із головних критеріїв під час вибору вбрання. Сукню для неї створили за надісланими мірками, а отримала її Шоптенко лише за тиждень до весілля - при цьому додаткова примірка не знадобилася.

Як Крістіан освідчився Олені

Крістіан зробив пропозицію приблизно через рік після початку їхніх стосунків. Для цього він запросив Олену на приватну вечерю у спеціальному вагоні знаменитого віденського колеса огляду Wiener Riesenrad у парку Пратер.

Для Шоптенко освідчення стало несподіванкою. Після цього пара не поспішала з весіллям - між пропозицією та рішенням одружитися минуло близько двох з половиною років.

Раніше Styler також розповідав, як Руслан Ханумак освідчився новій коханій та вже познайомив її зі своїм сином.

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