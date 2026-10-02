Олексій Гнатковський відповів, за яких умов погодився б грати російською: "Не червона лінія"

Заслужений артист України, актор і ведучий проєкту "Зрадники" розповів, які пропозиції щодо роботи може відхилити, чи готовий грати російською мовою та як ставиться до оголення на сцені.

Styler з посиланням на інтерв'ю для Wave RBC.UA , розповідає, що актор називає своїми "червоними лініями" у професії.

За яких умов Гнатковський погодився б грати російською

На запитання про межі, за які він не готовий переступати в кіно чи театрі, актор відповів, що орієнтується на здоровий глузд і смак. Саму по собі російську мову він не вважає безумовною забороною для ролі, проте є певні "але".

"Чи я би грав російською мовою? Грав би, якщо це якась хороша українська історія, де є якась падлюка російська", - пояснив актор.

Він також зазначив, що не має принципової заборони на оголення в кадрі чи на сцені. Усе залежить від того, чи виправданий такий епізод художнім задумом.

"Якщо це було би вульгарно - там, показати сідниці просто, щоб показати, - тоді це вульгарщина. Я би таке не робив", - зауважив Гнатковський.

Від яких проєктів актор відмовляється

За словами артиста, справжня "червона лінія" для нього - це особисті принципи. Він зізнався, що неодноразово відмовлявся від пропозицій, якщо вважав, що проєкт працює "не на інтереси держави".

Навіть якщо йдеться про дуже відомі твори, наприклад того є "Гемінґвея" чи "Шекспіра", для Олексія важливо, хто виступає режисером і звідки надходять гроші на постановку.

Актор пояснив, що йому траплялися проєкти, фінансування яких було пов'язане з Росією. Він також згадав про кошти, які, за його словами, могли бути зароблені в Україні корупційними методами, а потім використані для так званого "відмивання" через мистецькі проєкти.

"Тому на такі речі я йти відмовляюсь", - наголосив Гнатковський.

Чи соромно акторові за якісь свої ролі

Артист заявив, що не має ролей або проєктів, за які йому було б соромно. Водночас він визнав, що на початку кар'єри брав участь у виставах, які в мистецькому сенсі виявилися "невдалими".

Однак актор сприймає це як досвід, адже, на його думку, у творчості неможливо заздалегідь передбачити результат.

"Мистецтво - це не математика. Ти не можеш передбачити, що у тебе вдасться. Але щоб так соромно було, по честі і по совісті, то нема такого", - підсумував він.