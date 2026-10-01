Овен, Рак, Терези й Козоріг: астролог Гміттер назвала щасливчиків жовтня 2026

Астролог Арія Гміттер підготувала прогноз на жовтень 2026 та назвала знаки Зодіаку , для яких місяць може бути особливо сприятливим. Йдеться про гроші, нові можливості та приємні зміни.

Про це детальніше розповідає Styler з посиланням на Your Tangо.

Овен

Жовтень може стати для Овнів місяцем нових можливостей та приємних змін. Варто уважніше придивлятися до пропозицій, які з’являтимуться протягом місяця, особливо якщо вони стосуються грошей або роботи. Не поспішайте відмовлятися від того, що спочатку здається не дуже перспективним.

Рак

На Раків у жовтні може чекати період, коли фінансові питання почнуть вирішуватися легше. Можливі нові джерела доходу або можливість покращити своє матеріальне становище. Арія Гміттер радить не боятися говорити про свої бажання та використовувати шанси, які з’являються.

Терези

Для Терезів жовтень може принести удачу у справах, пов’язаних із грошима та професійними планами. Те, над чим ви працювали раніше, здатне дати помітний результат. Водночас важливо не витрачати все одразу, а подумати про фінансову стабільність у майбутньому.

Козоріг

Козорогам жовтень може відкрити нові перспективи для зростання та заробітку. Удача може прийти через роботу, нові домовленості або рішення, яке ви давно відкладали. Головне - не боятися змінювати звичний підхід і бути уважними до можливостей, які з’являтимуться протягом місяця.