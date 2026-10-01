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Гороскопи 01 жовтня 2026 · 14:51
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Як вагітні українки в давнину дізнавалися стать дитини: етнографічні прикмети та вірування

Не лише любов до солоного та зміни у зовнішності вагітної колись були підказками про стать майбутньої дитини
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Як вагітні українки в давнину дізнавалися стать дитини: етнографічні прикмети та вірування

Народні прикмети про вагітність (фото: Styler)

Ще до появи УЗД майбутні батьки намагалися вгадати, хто народиться. Для цього придивлялися до живота вагітної, її апетиту, самопочуття і навіть проводили прості домашні ворожіння.

Styler розповідає, за якими прикметами наші предки намагалися визначити стать майбутньої дитини.

Живіт і зовнішність мами

Одне з найпоширеніших повір'їв стосувалося форми живота. Про це йдеться у журналі "Народна творчість та етнологія", де опубліковані матеріали експедиційного дослідження сучасного українського села. Там прямо описані народні вірування, пов'язані з вагітністю, зокрема визначення статі дитини за зовнішністю вагітної.

Не менш цікавою була прикмета про зовнішність. Казали, що дівчинка "забирає мамину красу": у вагітної могли з'явитися прищики, пігментація або тьмяніти волосся. Якщо ж жінка зберігала свіжий вигляд, чекали хлопчика.

Солодке чи солоне?

Смаки вагітної теж намагалися трактувати як своєрідний прогноз. Тягне на солодке - буде дівчинка, а якщо хочеться м'яса, солоного чи гострого - хлопчик. Любов до кислого також часто пов'язували з майбутнім сином.
Сильний токсикоз при цьому вважали ознакою дівчинки, а легку вагітність - хлопчика.

Обручка мала "показати" стать

Одне з найцікавіших ворожінь проводили за допомогою каблучки. Її підвішували на нитці над животом вагітної й стежили за рухом.

Якщо обручка крутилася по колу, це нібито означало дівчинку, а якщо гойдалась вперед-назад - хлопчика. Щоправда, в різних місцевостях трактування могло бути протилежним.

Ще одним "підказувачем" вважали серцебиття: понад 140 ударів за хвилину приписували дівчаткам, нижчий показник - хлопчикам.

Чи справді ці прикмети працюють?

Усі ці способи - народні вірування та ворожіння, а не достовірні методи визначення статі дитини.

Наприклад, лікар-акушер Джастін Лаппен, MD, Cleveland Clinic, який прямо розібрав вищеперелічені прикмети, зокрема форму живота, токсикоз і серцебиття, зазначив, що наукових доказів для таких прогнозів немає, а частота серцебиття плода не визначає стать.

Сьогодні для цього існують медичні методи, а старовинні віруванн залишилися радше частиною народної культури та сімейних традицій.

Раніше ми розповідали про те, що, згідно з народними віруваннями означає, якщо ви чхнули два чи три рази підряд.

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