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Люди 01 жовтня 2026 · 13:42
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"Боятися - нормально": Єва Коршик відповіла на хейт щодо її реакції на звук ракети

Блогерка розповіла про обстріл, після якого не може спокійно реагувати на подібне
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
"Боятися - нормально": Єва Коршик відповіла на хейт щодо її реакції на звук ракети

Єва Коршик та Анастасія Ткаченко (колаж: Styler)

Блогерка Єва Коршик відповіла на коментарі під відео, де вона злякалася звуку ракети. Фрагмент з інтерв’ю став мемом, а деякі користувачі почали її критикувати. Блогерка пояснила, чому так реагує, і наголосила, що страх - це нормальна реакція психіки.

Про це розповідає Styler із посиланням на її Instagram.

Що сталося після інтерв'ю з Настею Ткаченко

За словами Єви, фрагмент інтерв’ю набрав майже 2 мільйони переглядів на її сторінці та ще близько мільйона - у TikTok. Після цього відео з її реакцією почали активно поширювати та перетворювати на меми.

Під роликом з'явилися коментарі, що авторка "ніколи не бачила ракет", живе за кордоном і рідко буває в Україні.

"Коли відео потрапляє на ширшу аудиторію, трапляються дебільні коментарі. Але я їх хочу обговорити як ніколи", - сказала Єва.

Що відповіла блогерка

Насамперед вона наголосила, що така реакція на звук ракети є нормальною для психіки. Також нагадала, що щомісяця буває в Києві, де проводить близько тижня часу, і живе в тих самих реаліях, що й українці, хоч і "не в повному обсязі".

Окрім того, Єва Коршик родом із Луганської області. За її словами, у 2014-2016 роках там не було ані ППО, ані телеграм-каналів із попередженнями про небезпеку.

Історія, яка змінила її назавжди

Єва згадала випадок, який сильно на неї вплинув. Ракета влучила в сусідній будинок, і вибухова хвиля разом з уламками відкинула її на підлогу. Скло розлетілося по кімнаті.

"Я добігла до "безпечного" коридору. Поки пролунали останні вибухи, потрібно було прийти в себе, була істерика. Мене заспокоювали батьки", - розповіла вона.

Після цього родина кілька днів спала, закривши вікна ковдрами, хоча на вулиці вже було холодно. У вікні, біля якого Єва сиділа за комп’ютером, застряг уламок. Коли його діставали, він ще був трохи теплим.

"У нас просто сльози радості від того, що я залишилась жива", - пригадала вона.

"Боятися - нормально"

За словами блогерки, після пережитого вона й досі гостро реагує на вибухи та звуки ракет. Однак водночас Єва підкреслила, що не виправдовується.

"Боятися - це нормально. І те, що люди деякі вже не бояться, - це дуже страшно і це ненормально. Почуйте мене, будь ласка. І я не хочу взагалі у своєму житті бачити подібні коментарі від недолгих людей, які намагаються булити людей за страхи", - сказала вона.

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