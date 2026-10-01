Яблучна "Нутелла" на зиму: проста паста з яблук і какао

Осінні яблука чудово підходять не лише для варення, повидла та компотів. Із них можна приготувати густу пасту з насиченим шоколадним смаком - і для цього не потрібні дорогі інгредієнти.
Styler з посиланням на відео зі сторінки mamanata.food в Instagram покаже, як приготувати яблучну "Нутеллу" на зиму в домашніх умовах.
Що потрібно для яблучної "Нутелли"
Паста готується з простих продуктів, а основою стають звичайні солодкі яблука. Важливо добре їх розварити перед подрібненням, щоб готова маса була максимально однорідною та ніжною.
Інгредієнти:
- яблука очищені - 2 кг,
- цукор - 500 г,
- какао - 80 г,
- вершкове масло - 100 г,
- ванільний цукор - 1 пакетик,
- дрібка солі.
Як приготувати яблучну пасту
Підготуйте яблука.
Очистьте плоди від шкірки та серцевини й наріжте невеликими шматочками. Перекладіть у каструлю, засипте цукром і залиште приблизно на 30 хвилин, щоб яблука пустили сік.
Зваріть основу.
Поставте каструлю на слабкий вогонь і тушкуйте яблука 20-25 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Після цього перебийте масу занурювальним блендером до однорідного пюре.
Додайте какао.
Всипте какао, ванільний цукор і дрібку солі. Добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
Уваріть пасту.
Додайте вершкове масло та готуйте ще 10-15 хвилин на невеликому вогні, постійно помішуючи. Маса має стати густою та однорідною.
Розкладіть у банки.
Готову гарячу пасту перекладіть у заздалегідь стерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште під рушником або ковдрою до повного охолодження.
Маленький нюанс
Під час уварювання яблучну масу краще регулярно перемішувати, особливо після додавання какао та масла. Так паста не пригорить на дні й матиме гладку консистенцію.
Після охолодження вона стане густішою, тому не варто чекати, поки маса в каструлі буде зовсім щільною.
Смачного!
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