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Корисне 01 жовтня 2026 · 09:43
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Підготовка житла до похолодання: як утеплити вікна та двері й зберегти тепло в домі

Прості способи утеплення вікон і дверей допоможуть захистити оселю від протягів та краще зберігати тепло в холодну пору року
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Підготовка житла до похолодання: як утеплити вікна та двері й зберегти тепло в домі

Як утеплити вікна та двері (фото: Styler)

З настанням холодів навіть невеликі щілини у вікнах і дверях можуть стати причиною протягів. Тому восени варто перевірити їхній стан і за потреби зробити просте утеплення, яке не потребує ремонту.

Як розповідає Styler, порадами щодо збереження тепла в оселі поділилися експерти Energy Saving Trust.

Почніть із перевірки вікон і дверей

Насамперед потрібно знайти місця, через які до оселі потрапляє холодне повітря. Для цього уважно перевірте вікна та двері по всьому периметру.

Особливу увагу зверніть на стики рам, ущільнювачі та нижню частину дверей. Якщо біля закритого вікна чи дверей відчувається протяг, найімовірніше, вони прилягають недостатньо щільно.

Також огляньте ущільнювачі. З часом вони можуть втрачати еластичність, тріскатися або відходити від поверхні.

Як утеплити вікна

Якщо проблема в ущільнювачі, його варто замінити. Для вікон, які відкриваються, можна використовувати спеціальні самоклейні ущільнювальні стрічки.

Щілини між нерухомими частинами рами та стіною можна загерметизувати. Важливо наносити герметик саме там, де є небажані щілини, і не перекривати передбачені конструкцією вентиляційні отвори.

Якщо холод відчувається безпосередньо від скла, додатково допоможуть щільні штори. Увечері та вночі їх варто закривати, щоб зменшити втрати тепла через вікна. Водночас штори не повинні закривати батареї.

Як утеплити вхідні двері

Вхідні двері потрібно перевірити за тим самим принципом. Найчастіше холод проникає через щілини між полотном і коробкою або знизу.

Якщо ущільнювач зносився, його можна замінити на новий. Для нижньої частини дверей існують спеціальні ущільнювачі та накладки, які допомагають захистити приміщення від протягів.

Також перевірте простір навколо дверної коробки. Якщо між нею та стіною з'явилися щілини, їх варто загерметизувати.

Не забудьте про балконні двері

Балконні двері теж можуть бути джерелом протягів, особливо якщо ними часто користуються. Перевірте, чи щільно вони закриваються і чи не пошкоджений ущільнювач по периметру.

Якщо після закривання залишається щілина, проста заміна ущільнювача може не розв'язати проблему. Причиною іноді стає неправильне прилягання дверного полотна, і тоді його краще відрегулювати.

Що ще допоможе зберегти тепло

Після утеплення вікон і дверей перевірте результат. Якщо протяг зник, у кімнаті буде простіше підтримувати комфортну температуру.

Водночас не варто намагатися зробити приміщення повністю герметичним. У житлі має залишатися нормальна вентиляція, яка допомагає контролювати вологість і запобігає появі конденсату та плісняви.

Раніше Styler також розповідав, що варто перевірити у квартирі до початку опалювального сезону.

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