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Тренди 30 вересня 2026 · 14:17
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Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів

Осінній гардероб - це не лише бежевий, коричневий і чорний. Цього сезону цікаві образи можна будувати на складних теплих відтінках
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів

Стилістка Анастасія Кривицька показала вдалі поєднання осінніх кольорів (фото: Styler)

Осінні речі легко зібрати в практичний гардероб, але набагато цікавіше - навчитися поєднувати їхні відтінки так, щоб образ виглядав продуманим. Фешнблогерка та стилістка Анастасія Кривицька показала кілька вдалих формул, у яких базові кольори отримують зовсім інше "звучання".

Styler з посиланням на поради стилістки, опубліковані на сторінці в Instagram, розповідає, які осінні відтінки варто поєднувати між собою та які прийоми можна повторити у власному гардеробі.

Мерло, теплий тауп і одразу два принти

У першому образі стилістка поєднала одразу чотири відтінки: Merlot, Warm Taupe, Provence та Ivory. Вони повторюються не лише в окремих речах, а й перегукуються між собою у принті картатої сорочки.

Та найбільш цікава деталь цього образу - поєднання двох геометричних принтів. Клітинка зустрічається зі смужкою на блакитній сорочці, яку видно з-під светра.

Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів
Стилістка показала вдале осіннє поєднання (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Цей прийом можна повторити й у повсякденному гардеробі: головне, щоб принти мали спільну кольорову гаму. Тоді навіть різні за характером візерунки виглядатимуть як частина одного образу.

Теплий тауп + вогняний червоний

Другий образ побудований на значно контрастнішій парі - Warm Taupe та Fiery Red. Теплий нейтральний відтінок врівноважує насичений червоний, тому яскрава річ не виглядає надто різко.

Тут стилістка також зіграла на контрасті стилів. Класичний тренч і прямі брюки вона поєднала зі спортивним худі та кедами. У результаті звичний базовий комплект стає більш розслабленим, але не втрачає структурованості.

Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів
Чудове поєднання кольорів на осінь від стилістки Кривицької (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Таке поєднання легко адаптувати до осінніх буднів: якщо яскраво-червоний здається занадто сміливим, його можна залишити лише в одній речі - наприклад, худі, светрі або шарфі.

Карамельний (верблюжий) та глибокий синій

Актуальна вишукана класика, побудована на стриманому поєднанні теплих camel-відтінків і глибокого navy. Основою образу стали темно-сині широкі штани з високою посадкою, які додають силуету структурованості та витягують фігуру.

Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів
Елегантний образ на щодень (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Верх побудований на світлих молочних відтінках: об'ємний трикотажний джемпер із фактурною в'язкою освіжає образ і створює м'який контраст із темним низом. Поверх нього - коротка куртка або жакет у теплому camel-відтінку з капюшоном, що додає образу невимушеності та робить класичну палітру більш сучасною.

Окрему роль відіграють фактури: рельєфна в'язка джемпера, гладка тканина штанів і м’який верхній шар створюють цікаву багатошаровість, навіть попри досить мінімалістичну кольорову гаму.

Завершують образ світлий ремінь із темною пряжкою, структурована сумка та стримане взуття в коричневій гамі. У результаті виходить універсальний осінній комплект - елегантний, але не надто формальний, із правильним балансом між класикою та повсякденністю.

Прованський блакитний + темно-синій

Цей образ побудований на красивому градієнті синіх відтінків - від світлого Provence у верхній частині до глибокого navy внизу. Смугаста блакитно-біла сорочка створює легку й свіжу основу, а темний денім поступово поглиблює палітру та додає образу осінньої насиченості.

Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів
Трендовий осінній образ із глибокою палітрою кольорів (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Поверх сорочки - об'ємний тренч у теплому Warm Taupe. Його приглушений бежево-коричневий відтінок гармонійно врівноважує холодну синю гаму та додає образу характерної осінньої теплоти. Вільний крій тренча робить силует розслабленим, але водночас зберігає відчуття зібраності.

Найяскравішим акцентом стає помаранчевий светр, недбало накинутий на плечі. Він миттєво оживляє нейтральну осінню палітру, додає кольорового контрасту й робить образ більш виразним. При цьому яскравий колір не перевантажує комплект, а працює саме як точковий акцент.

Доповнюють образ невелика сумка в бежево-коричневій гамі та лаконічне взуття. Усе разом створює невимушений французький настрій: поєднання базових речей, багатошаровості та продуманих кольорових акцентів.

Раніше ми розповідали про те, як дизайнер Андре Тан розповів, які сумки будуть у трендах восени 2026 року.

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