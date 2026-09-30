"Холостяк" із В'ячеславом Кравцовим з'явиться на Netflix: дата прем'єри

П'ятнадцятий сезон "Холостяка", головним героєм якого став баскетболіст В'ячеслав Кравцов, покажуть на Netflix в Україні. Прем'єра відбудеться 16 жовтня.

Про це Styler розповіли у пресслужбі СТБ.

Коли й де дивитися "Холостяк-15"

Перший випуск нового сезону вийде 16 жовтня о 19:00 на СТБ. На Netflix в Україні він стане доступним о 20:30.

За такою схемою виходитимуть і наступні епізоди: спочатку розпочинатиметься телевізійний ефір, а через півтори години випуск з’являтиметься на платформі.

Показ на Netflix доповнить трансляцію на СТБ, тож глядачі зможуть обрати зручний для себе спосіб перегляду.

Чому на Netflix випуски з'являтимуться пізніше

Попри різний час початку, глядачі обох платформ зможуть завершувати перегляд одночасно. Як пояснили у Starlight Media, на Netflix епізоди будуть доступні без рекламних пауз.

"Кожен епізод стає доступним на Netflix через півтори години після початку ефіру на СТБ і, оскільки його можна дивитися без рекламних пауз, завершується одночасно з телевізійним показом", - зазначила директорка з контенту, закупівель та партнерств з OTT-платформами Starlight Media Марія Костіна.

За її словами, таку модель погодили з урахуванням особливостей реаліті, для аудиторії якого важливо разом стежити за розвитком стосунків та обговорювати ключові моменти випусків.

Генеральна директорка СТБ Людмила Семчук також наголосила, що аудиторія проєкту вже давно дивиться й обговорює його за межами телеефіру.

"Для нас показ на Netflix відкриває новий рівень присутності й розвитку бренду "Холостяк", водночас демонструючи силу та потенціал українського контенту", - сказала вона.

Хто став головним героєм нового сезону

У 15-му сезоні стосунки будуватиме В'ячеслав Кравцов - український баскетболіст і капітан національної збірної України. За його плечима багаторічна професійна кар'єра, виступи в NBA, а також в українських та європейських клубах. У реаліті глядачі побачать спортсмена поза баскетбольним майданчиком.

Що відомо про українського "Холостяка"

"Холостяк" виходить на СТБ із 2011 року. Український проєкт створений на основі міжнародного формату The Bachelor, права на який належать Warner Bros.

Особливу міжнародну увагу привернув 13-й сезон, головним героєм якого був ветеран російсько-української війни Олександр Терен. За інформацією телеканалу, він став першим Холостяком з інвалідністю в історії світової франшизи.

Той сезон порушував теми стосунків, досвіду ветеранів та інклюзивності. У новому сезоні центральною стане історія В'ячеслава Кравцова, стежити за нею глядачі зможуть на СТБ та Netflix уже з 16 жовтня.