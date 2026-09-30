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Тренды 30 сентября 2026 · 13:34
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"Холостяк" с Вячеславом Кравцовым появится на Netflix: дата премьеры

Новые выпуски будут показывать позже, чем на СТБ, но без рекламных пауз
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
"Холостяк" с Вячеславом Кравцовым появится на Netflix: дата премьеры

Вячеслав Кравцов (фото: Styler)

Пятнадцатый сезон "Холостяка", главным героем которого стал баскетболист Вячеслав Кравцов, покажут на Netflix в Украине. Премьера состоится 16 октября.

Об этом Styler рассказали в пресс-службе СТБ.

Когда и где смотреть "Холостяк-15"

Первый выпуск нового сезона выйдет 16 октября в 19.00 на СТБ. На Netflix в Украине он станет доступен в 20:30.

По такой схеме будут выходить и следующие эпизоды: сначала будет начинаться телевизионный эфир, а через полтора часа выпуск будет появляться на платформе.

Показ на Netflix дополнит трансляцию на СТБ и зрители смогут выбрать удобный для себя способ просмотра.

Почему на Netflix выпуски будут появляться позже

Несмотря на разное время начала, зрители обеих платформ смогут завершать просмотр одновременно. Как пояснили в Starlight Media, на Netflix эпизоды будут доступны без рекламных пауз.

"Каждый эпизод становится доступным на Netflix через полтора часа после начала эфира на СТБ и, поскольку его можно смотреть без рекламных пауз, завершается одновременно с телевизионным показом", - отметила директор по контенту, закупкам и партнерствам с OTT-платформами Starlight Media Мария Костина.

По ее словам, такая модель была согласована с учетом особенностей реалити, для аудитории которого важно вместе следить за развитием отношений и обсуждать ключевые моменты выпусков.

Генеральный директор СТБ Людмила Семчук также подчеркнула, что аудитория проекта уже давно смотрит и обсуждает его за пределами телеэфира.

"Для нас показ на Netflix открывает новый уровень присутствия и развития бренда "Холостяк", в то же время демонстрируя силу и потенциал украинского контента", - сказала она.

Кто стал главным героем нового сезона

В 15 сезоне отношения будет строить Вячеслав Кравцов - украинский баскетболист и капитан национальной сборной Украины. За его плечами многолетняя профессиональная карьера, выступления в NBA, а также в украинских и европейских клубах. В реалити зрители увидят спортсмена вне баскетбольной площадки.

Что известно об украинском "Холостяке"

"Холостяк" выходит на СТБ с 2011 года. Украинский проект создан на основе международного формата The Bachelor, права на который принадлежат Warner Bros.

Особое международное внимание привлек 13 сезон, главным героем которого был ветеран российско-украинской войны Александр Терен. По информации телеканала, он стал первым Холостяком с инвалидностью в истории мировой франшизы.

Тот сезон поднимал темы отношений, опыта ветеранов и инклюзивности. В новом сезоне центральной станет история Вячеслава Кравцова, следить за ней зрители смогут на СТБ и Netflix уже с 16 октября.

Раньше мы рассказывали, как живут и с кем встречаются герои "Холостяка" сейчас.

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