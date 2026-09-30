Изменятся ли ПДД с 1 октября: актуальные законы для водителей за городом и штрафы

С 1 октября вопрос освещения автомобиля снова становится особенно актуальным для водителей, планирующих поездки за город. Однако требование включать дневные ходовые огни или, в их отсутствие, ближний свет фар действует не только с этой даты.

Styler объясняет, какие световые приборы нужно использовать вне населенных пунктов, где действует требование и сколько может стоить ее нарушение.

Нужно ли включать фары с 1 октября

Да, но не потому, что именно 1 октября 2026 года вступает в силу новая норма.

Ранее ПДД действительно предусматривали сезонное правило: дневные ходовые огни или ближний свет нужно было использовать за пределами населенных пунктов с 1 октября по 1 мая.

В то же время, в октябре 2023 года Кабинет Министров изменил пункт 9.8 Правил дорожного движения и убрал с него слова "с 1 октября по 1 мая". С тех пор это требование стало круглогодичным. Это прямо подтверждает и Патрульная полиция Украины.

То есть в 2026 году водитель должен соблюдать это правило и летом, и осенью, и зимой.

Какой свет нужно включать за городом

Пункт 9.8 ПДД предусматривает, что на механическом транспортном средстве, движущемся вне населенного пункта в светлое время суток, должны быть включены дневные ходовые огни.

Если же конструкцией автомобиля дневные ходовые огни не предусмотрены, водитель должен включить ближний свет фар.

К сведению читателей: дневные ходовые огни - это передние внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией автомобиля.

Поэтому просто ехать за городом с выключенным светом в солнечный день нельзя: хорошая видимость не отменяет требования ПДД.

А в населенном пункте днем фары нужны?

Именно это требование пункта 9.8 касается движения вне населенных пунктов.

То есть, если водитель едет по городу днем в нормальных условиях видимости, само правило об обязательных ДХВ за пределами населенных пунктов на него не распространяется.

В то же время в других ситуациях ПДД предусматривают использование внешних световых приборов, в частности при недостаточной видимости, в темное время суток и в других случаях, определенных правилами.

Какой штраф за выключенный свет

За нарушение правил использования внешними осветительными приборами предусмотрена ответственность по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция составляет 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Такой же размер ответственности за это нарушение прямо указывает также и Патрульная полиция Украины.

Поэтому цифра 425 гривен, которую можно встретить в некоторых публикациях о правиле 1 октября, не соответствует размеру штрафа, указанному патрульными для нарушения правил использования внешних световых приборов.

Почему это правило действует круглый год

Отказ от сезонного периода был связан не с календарем, а с безопасностью.

В Патрульной полиции объясняли, что постоянное использование дневных ходовых огней помогает сделать автомобиль более заметным для других участников дорожного движения и способствовать уменьшению аварийности.

"Основная цель указанных изменений в ПДД - это уменьшение аварийности на улично-дорожной сети страны и предотвращение гибели и травмирования людей в ДТП. Свет фар - это дополнительная пассивная безопасность движения", - говорится в официальном сообщении на сайте патрульных.

Учитывая вышеизложенное, водителю не нужно каждую осень ждать 1 октября, чтобы вспомнить об этом требовании. (!) В 2026 году она уже давно является постоянной.

Что еще меняется для водителей в 2026 году

Кроме правил по свету, в 2026 году произошли и другие изменения, касающиеся водителей.

Изменились сроки действия водительских удостоверений.

В частности, с июля 2026 право на управление категориями А1, А, В1, В и ВЕ предоставляется на 15 лет, а для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и Т - на 5 лет. Первое удостоверение по-прежнему выдается на 2 года. Новые правила закреплены постановлением Кабмина №889.

С 1 ноября заработают еще одни изменения по удостоверениям.

Постановление Кабмина №668 вступает в силу именно в этот день. Она, в частности, уточняет порядок указания в водительском удостоверении медицинских ограничений, если они установлены соответствующей справкой.

Для грузового транспорта в 2026 году обновили отдельные положения ПДД.

Постановление Кабмина №427 от 1 апреля внесло изменения, в частности весовые параметры отдельных транспортных средств, осуществляющих контейнерные перевозки. Новые нормы касаются специализированных грузовых и комбинированных транспортных средств, поэтому для обычных владельцев легковых автомобилей они не имеют практического значения.

В то же время распространенная информация о якобы введении штрафных баллов для водителей в 2026 году не соответствует действительности. МВД официально сообщало, что система штрафных баллов по состоянию на 2026 год не введена, а соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении.