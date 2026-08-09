Как тратить меньше топлива: 10 уловок для вашего авто, которые реально работают

Кажется, что расход топлива зависит только от двигателя или цены на заправке. В реальности же на нее влияют десятки мелочей, о которых водители даже не задумываются. Одни привычки могут "съедать" сразу по несколько лишних литров на каждые 100 километров, тогда как другие помогают экономить без вложений.

Неочевидные вещи, о которых мало кто догадывается

Уберите багажник с крыши, если им не пользуетесь

Даже пустой автобокс или багажные дуги сменяют аэродинамику автомобиля. На скорости свыше 80-90 км/ч сопротивление воздуха растет, а вместе с ним расход топлива. Если поездка уже закончилась, лучше снять их в следующий отпуск.

Согласно данным исследований, они могут увеличить расход топлива примерно на 5%, а большой автобокс на трассе - до 25% .

Не возите в багажнике "на всякий случай"

Многие годы ездят с набором старых инструментов, канистрами, коробками или вещами, которые давно не используют. Лишние десятки килограммов не критичны за одну поездку, но в течение года они постепенно увеличивают расход горючего.

Открытые окна могут стоить дороже кондиционера

В городе разница почти незаметна. А вот на трассе открытые окна создают сильное сопротивление воздуху. Поэтому двигателю приходится работать интенсивнее. На высокой скорости иногда выгоднее включить кондиционер, чем ехать с опущенными окнами.

Исследования указывают на то, что при движении по трассе с открытыми окнами расход топлива может возрасти на 4-8,5% у легковых автомобилей. Основная причина - увеличение сопротивления воздуха.

Заправляйтесь там, где горючее быстро продается

На больших АЗС топливо постоянно обновляется, поэтому меньше риск получить бензин или дизель, который долго хранился в резервуарах. Качество горючего тоже влияет на работу двигателя и его экономичность.

Как экономить на заправке авто (фото: magnific.com)

Простые привычки, которые действительно помогают экономить

Не прогревайте автомобиль по 10 минут

Это одна из привычек, которая осталась еще со времен подержанных автомобилей. Современным двигателям достаточно нескольких секунд после запуска. Лучше всего они прогреваются уже при движении, если не нажимать резко на газ.

Проверяйте давление в шинах хотя бы раз в месяц

Даже спущенные шины увеличивают сопротивление качению. Из-за этого двигатель тратит больше энергии, а вы - больше денег на каждой заправке.

Старайтесь не тормозить без надобности

Если видите красный сигнал светофора или пробку впереди, лучше заранее убрать ногу с педали газа, а не разгоняться до последнего. Каждое резкое ускорение требует дополнительного горючего.

Краткие поездки - самые невыгодные

Когда двигатель еще холодный, он потребляет больше топлива. Если несколько дел можно совершить за одну поездку вместо трех отдельных, расходы будут ниже.

Не откладывайте замену воздушного фильтра

Загрязненный фильтр мешает нормальной работе двигателя. Из-за нехватки воздуха топливо сгорает менее эффективно, а расход постепенно увеличивается. Это одна из самых дешевых деталей, которая может влиять на экономию.

Не езжайте быстрее, чем нужно

Большинство легковых автомобилей экономнее всего работают на умеренной скорости. После примерно 100 км/ч расход топлива начинает быстро расти из-за сопротивления воздуху. Разница во времени прибытия часто составляет всего несколько минут, зато разница в расходах может быть ощутима.

Одна привычка не поможет - работает только сочетание

Многие водители ищут один универсальный способ экономить горючее, но такого не существует. Вместо этого работает другое правило: несколько простых привычек дают заметный результат.

Если следить за давлением в шинах, не возить лишний груз, не разгоняться без надобности и регулярно обслуживать автомобиль, расход топлива постепенно снизится. И это станет заметно уже не на приборной панели, а во время следующей заправки.