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Полезное 08 августа 2026 · 14:22

Секреты роскошного цветения: как правильно обрезать розы, чтобы не навредить кусту

Главные правила обрезки роз, гарантирующих пышные бутоны
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Секреты роскошного цветения: как правильно обрезать розы, чтобы не навредить кусту

Советы для обрезки роз (фото: magnific)

Регулярная обрезка роз является критически важной процедурой, которая не только формирует красивый куст, но и стимулирует активный рост новых побегов, омолаживает растение и защищает его от грибковых заболеваний.

Как правильно обрезать розы для стимулирования будущих бутонов на цветах, рассказывает Styler.

Подготовка инструментов

Успех процедуры во многом зависит от качества вашего инструмента. Использование тупого или грязного инвентаря может привести к инфицированию растения и его последующей гибели.

  • Острота: Лезвия секатора должны быть идеально наточенными, чтобы производить ровные срезы без раздробления древесины и заусенцев.
  • Дезинфекция: Обязательно протирайте лезвия спиртом, антисептиком или раствором марганцовки после перехода от одного куста к другому.
  • Защита: Используйте плотные длинные перчатки, чтобы защитить руки от колючек.

Золотые правила правильного среза

Чтобы не травмировать розу и обеспечить правильный рост новых побегов, соблюдайте технику идеального среза. Это основа, которую должен запомнить каждый владелец цветника:

  • Срез всегда производится под углом 45 градусов.
  • Отступайте примерно 5-7 миллиметров вверх от выбранной почки.

Срезайте побег исключительно над почкой, которая "смотрит" наружу куста, а не внутрь. Это поможет сформировать открытую крону, которая хорошо проветривается и равномерно освещается солнцем.

Недавно Styler рассказывал о пяти вечнозеленых растениях, которые запрещено обрезать.

Теги: Сад и огород Цветок
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