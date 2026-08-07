С ними не уснешь до утра: 8 жутких сериалов, которые надолго засядут в памяти

Есть сериалы, после которых спокойно засыпаешь и до утра забываешь, что смотрел. А есть и такие, что начинаешь выключать свет в каждой комнате перед сном и еще несколько дней оглядываешься в темных коридорах.

Styler собрал 8 сериалов, с которыми можно забыть о сне - от свежих релизов, которые уже стали классикой жанра.

"Скоро случится что-нибудь страшное" (Something Very Bad Is Going to Happen)

До свадьбы остается неделя, а невеста чувствует, что что-то не так. Рядом будто скрывается что-то действительно темное и неотвратимое. Этот сериал вышел на Netflix весной этого года и быстро ворвался в топы, ведь сюжет действительно страшен.

"Жуткие записи" (The Creep Tapes)

Мужчина снимает видео своих встреч с незнакомцами с объявлений, каждая последующая встреча пугает вас сильнее предыдущей. Формат найденной пленки делает все так реалистично, что начинаешь сомневаться, действительно ли это вымысел. Это один из сериалов, после которых долго не хочется отвечать на звонки от незнакомых номеров.

"Зло" (Evil)

Следователь от церкви и психолог-скептик расследуют дела, которые не вписываются ни в науку, ни в религию. Каждый ответ порождает еще больше вопросов и каждая серия пугает еще больше. Сюжет заставляет сомневаться в собственном восприятии реальности. Если начинаешь смотреть, то остановиться невозможно.

"Оно: добро пожаловать в Дерри" (IT: Welcome to Derry)

Сериал расскажет о городе, охватывающем что-то темное задолго до того, как мы впервые увидим Пеннивайза. Приквел покажет, как начинался ужас и почему все вокруг решили просто не замечать происходившие рядом ужасы. Это ностальгия и страх в одном флаконе, а финал изрядно удивит.

"Американская история ужасов: Убежище" (American Horror Story: Asylum)

Второй сезон культового сериала покажет психбольницу, где граница между врачами и пациентами исчезает очень быстро. Здесь и жестокие эксперименты, и религиозный фанатизм и нечто, что невозможно объяснить никакой логикой. Большинство зрителей называют именно этот сезон самым страшным из всех.

"Призраки имения Блай" (The Haunting of Bly Manor)

Молодая воспитательница приезжает ухаживать за двумя детьми в старом английском имении и быстро понимает, что в доме живет потустороннее. Но самое страшное здесь то, что сериал делает с зрительскими сердцами в финале. Это один из самых красивых и печальных сериалов с жуткой историей.

"Мотель Бейтсов" (Bates Motel)

Приквел "Психо" расскажет не об убийствах, а о том, как Норман Бейтс стал тем, кем стал. Ты знаешь, чем все закончится, но все равно досмотришь финал. Ибо самое страшное здесь происходит не в мотеле, а в голове главного героя.

"Архив 81" (Archive 81)

Реставратор пленок должен восстановить записи документалистки, которые пропали тридцать лет назад. Чем глубже он погружается в материал, тем больше начинает подозревать, что прошлое и настоящее как-то связаны. И не в его пользу. В сериале не всегда понимаешь, где реальность, а где вымысел - именно это и самое страшное.