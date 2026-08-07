Вкус лета в тарелке: это гаспачо от участницы "МастерШеф" покоряет с первой ложки

Участница "МастерШеф-17" Инна Костюченко поделилась рецептом гаспачо, которое помогло ей попасть на кулинарный проект. В сезон домашних помидоров этот освежающий суп станет идеальным блюдом для жарких дней.

Styler рассказывает, как приготовить гаспачо из помидоров, перца и специй, которое покорит насыщенным вкусом.

Блюдо, которое открыло дверь на "МастерШеф"

По словам Инны Костюченко, именно это гаспачо она готовила на кастинге "МастерШеф Украина". Блюдо настолько удачно раскрыло ее кулинарные навыки, что стало своеобразным "пропуском" на проект.

Теперь, когда на рынках и огородах много спелых домашних помидоров, она советует сохранить этот рецепт и обязательно попробовать его дома.

Что понадобится для гаспачо

Для основы:

спелые помидоры

болгарский перец

бородинский хлеб

чеснок

синий лук

перец чили

огурец

свежий базилик.

Для заправки:

бальзамический уксус

соус табаско

вустерский соус

оливковое масло

соль

черный молотый перец.

Как приготовить

Сначала очистите помидоры от кожуры. Болгарский перец нужно запечь до мягкости, после чего также снять с него кожуру.

В чаше блендера сперва измельчите бородинский хлеб. Затем добавьте чеснок, синий лук, перец чили, огурец и немного свежего базилика.

Только после этого уложите очищенные помидоры и запеченный перец. Добавьте бальзамический уксус, табаско, соус вустерский, оливковое масло, соль и черный перец. Взбейте все до максимально однородной консистенции.

Чтобы гаспачо получился особенно нежным, Инна советует перетереть его через сито, затем хорошо охладить перед подачей.

Как подать гаспачо

Перед подачей кулинар добавляет в суп зеленое и красное ароматизированное масло, а также украшает блюдо листьями свежего базилика. Именно эти детали делают вкус более насыщенным, а подачу - ресторанной.

С чем можно экспериментировать

Этот рецепт легко адаптировать под свой вкус. Инна Костюченко предлагает несколько интересных вариантов:

добавить копченую страчателлу

приготовить сальсу из запеченного перца и свежего огурца

обжарить креветки и подать их вместе с гаспачо.

Такой холодный суп станет прекрасной альтернативой окрошке или летним крем-супам и точно придется по вкусу всем, кто любит легкие сезонные блюда.