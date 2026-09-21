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Главная Люди Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео)
Люди 21 сентября 2026 · 11:04
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Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео)

Кадры с выступления уже активно обсуждают в сети - особенно реакцию артистки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео)

Лолита Милявская (фото: Styler)

Концерт российской певицы Лолиты Милявской в Сочи несколько раз останавливали из-за угрозы атаки беспилотников. После очередной тревоги артистка не сдержала эмоций, обратилась к зрителям и покинула сцену.

Подробнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на видео ее выступления в Threads.

Лолита Милявская выругалась на сцене

По данным очевидцев и российских СМИ, выступление 19 сентября в Сочи прерывали трижды. Причиной называли угрозу атак беспилотников, а также безэкипажных катеров. Из-за объявленной опасности зрителей просили пройти в укрытие.

На видео видно, как Милявская просит собравшихся покинуть зал.

"Что, прекращаем? Твою мать, как они за...бали", - эмоционально сказала Лолита со сцены.

Затем певица еще успела взять один из букетов, подаренных ей поклонниками. Другой просто бросили на сцену, но Милявская уже не обратила на него внимание.

Как отреагировать в сети

Украинские пользователи Threads активно делятся видео и не сдерживаются в комментариях:

  • "Лолита, ты уточняй, кто именно за...в. Потому что ФСБ посадит на бутылку. Переживаю за тебя", - написал Эктор-Хименес Браво
  • "Ха-ха-ха, мед для ушей! Чтобы каждый их концерт по сто раз прерывали наши бпла!"
  • "Неужели хорошие дроны спасли слушателей от этого визга со сцены"
  • "Насколько конченой надо быть. Жила в Мукачево, во Львове и вот это. Даже Пугачева уехала оттуда"
  • "Кстати, интересная разница. Была в Киеве на спектакле. Дважды прерывалась из-за угрозы дронов. Наши артисты спокойно сообщили, что меры безопасности, спокойно напомнили, кто здесь... люди все пошли в укрытие - без вот этого драматизма и размахивания микрофоном. Не говоря уж о том, что хорошо известно".

Что известно о Лолите Милявской

Лолита Милявская родилась в Мукачево в Закарпатье, однако значительную часть жизни и карьеры связала с Россией. С 1990-х работала в российском шоу-бизнесе и стала известной певицей и телеведущей.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Милявская не заняла позиции в поддержку Украины. В последующие годы она продолжила концертную деятельность в РФ.

Ее публичные высказывания об Украине и войне неоднократно становились предметом критики. В частности, в 2023 году Милявскую внесли в санкционный список Украины. Среди оснований для санкций отмечалась ее поддержка действий России, признание оккупированного Крыма российским и выступления на оккупированных украинских территориях.

Также Милявскому запретили въезд в Украину еще в 2017 году после ее поездки в оккупированный Крым. Тогда украинские пограничники не позволили артистке пересечь границу.

Отдельно певица рассказывала о своей семье, которая до полномасштабной войны жила в Украине. После начала российского вторжения она рассказывала об эвакуации матери и дочери из Киева.

Ранее Styler рассказывал об артистах, которые родились в Украине, но сейчас живут в РФ.

Теги: Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
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