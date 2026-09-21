Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса

Кимчи из пекинской капусты – простой рецепт острой корейской закуски от шеф-повара Владислава Мицкевича из "МастерШеф". Для заправки он употребляет кочудян, чеснок, имбирь, соевый соус и хондаши заместо рыбного соуса.
Как приготовить кимчи без рыбного соуса, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт Мицкевича в Instagram.
Как приготовить кимчи из пекинской капусты
Для рецепта Мицкевича понадобятся два кочана пекинской капусты. Сначала нужно хорошо просолить капусту и оставить на несколько часов. После этого ее промывают от излишней соли и хорошо отжимают.
Для заправки нужно смешать измельченный чеснок, свежий имбирь, кочудян, пасту для кимчи, соевый соус, хондаши, сахар и обыкновенное масло. Затем к смеси добавляют нарезанный зеленый лук.
Готовой заправкой нужно тщательно перемешать капусту, чтобы она постепенно покрылась специями и соусом. После этого кимчи переводят в чистую банку ферментации.
Мицкевич отмечает, что оставлял капусту при комнатной температуре примерно в сутки, но советует дать ей ферментироваться около двух суток. После этого банку нужно переставить в холодильник.
Ингредиенты
- 2 кочана пекинской капусты
- соль - по вкусу
- 5–6 зубчиков чеснока
- кочудян - по вкусу
- паста для кимчи - по вкусу
- 2–3 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. хондаши
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. обыкновенного масла
- свежий имбирь - по вкусу
- зеленый лук - по вкусу.
В традиционных рецептах кимчи используют острый корейский перец, чеснок, имбирь, зеленый лук и рыбный соус или другие ингредиенты для насыщенного вкуса. Конкретный состав может отличаться в зависимости от рецепта.
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