Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса

Кимчи из пекинской капусты – простой рецепт острой корейской закуски от шеф-повара Владислава Мицкевича из "МастерШеф". Для заправки он употребляет кочудян, чеснок, имбирь, соевый соус и хондаши заместо рыбного соуса.

Как приготовить кимчи без рыбного соуса, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт Мицкевича в Instagram .

Как приготовить кимчи из пекинской капусты

Для рецепта Мицкевича понадобятся два кочана пекинской капусты. Сначала нужно хорошо просолить капусту и оставить на несколько часов. После этого ее промывают от излишней соли и хорошо отжимают.

Для заправки нужно смешать измельченный чеснок, свежий имбирь, кочудян, пасту для кимчи, соевый соус, хондаши, сахар и обыкновенное масло. Затем к смеси добавляют нарезанный зеленый лук.

Готовой заправкой нужно тщательно перемешать капусту, чтобы она постепенно покрылась специями и соусом. После этого кимчи переводят в чистую банку ферментации.

Мицкевич отмечает, что оставлял капусту при комнатной температуре примерно в сутки, но советует дать ей ферментироваться около двух суток. После этого банку нужно переставить в холодильник.

Ингредиенты

2 кочана пекинской капусты

соль - по вкусу

5–6 зубчиков чеснока

кочудян - по вкусу

паста для кимчи - по вкусу

2–3 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. хондаши

1 ст. л. сахара

2 ст. л. обыкновенного масла

свежий имбирь - по вкусу

зеленый лук - по вкусу.

В традиционных рецептах кимчи используют острый корейский перец, чеснок, имбирь, зеленый лук и рыбный соус или другие ингредиенты для насыщенного вкуса. Конкретный состав может отличаться в зависимости от рецепта.