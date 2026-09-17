Вместо обычной шаурмы: рецепт тако с говядиной от Кацурина

Ресторатор Миша Кацурин покзал, как приготовить тако-шаурму с говядиной. Это простой рецепт из лаваша, фарша, моцареллы и домашнего гуакамоле, который можно приготовить примерно за 30 минут.
Детальнее об этом, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт из Instagram мужа Нади Дорофеевой.
Тако с говядиной по рецепту Кацурина
Хрустящий лаваш с сочным говяжьим фаршем, расплавленной моцареллой и свежим гуакамоле может легко заменить обычную шаурму. А еще блюдо подойдет для обеда или ужина с друзьями.
Ингредиенты
- 5 шт. - круглый лаваш
- 200 г - говяжий фарш
- 100 г - репчатый лук
- 200 г - моцарелла для пиццы
- 2 шт. - паприка
- 1 ч. л. - сухой гранулированный чеснок
- 10 г - томатная паста
- 20 г - кетчуп
- 30 г - оливковое масло
- 30 мл - вода
- 1 шт. - авокадо
- 1 зубчик - чеснок
- 10 г - кинза
- 1 шт. - лимон
- соль и перец - по вкусу.
Как приготовить тако-шаурму
Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш, разбейте комочки лопаткой и жарьте еще несколько минут.
Затем добавьте паприку, сухой чеснок, томатную пасту, кетчуп, соль и перец. Перемешайте, обжарьте около минуты и влейте воду. Убавьте огонь и доведите фарш до готовности.
На лаваш выложите натертую моцареллу, готовый фарш и еще немного сыра. Заверните в плотный рулет.
Обжарьте рулеты на той же сковороде, где готовился фарш, до золотистой корочки со всех сторон.
Для гуакамоле разомните авокадо вилкой. Добавьте мелко нарезанную кинзу, натертый чеснок, соль, перец и лимонный сок по вкусу. Перемешайте.
Подавайте горячую тако-шаурму вместе с гуакамоле.
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