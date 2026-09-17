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Главная Вкусно Вместо обычной шаурмы: рецепт тако с говядиной от Кацурина
Вкусно 17 сентября 2026 · 08:28
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Вместо обычной шаурмы: рецепт тако с говядиной от Кацурина

Хрустящий лаваш, сочный говяжий фарш, расплавленная моцарелла и свежее гуакамоле - все это можно собрать в одно сытное домашнее блюдо.
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Вместо обычной шаурмы: рецепт тако с говядиной от Кацурина

Тако-шаурма из гуакамоле (фото: Styler)

Ресторатор Миша Кацурин покзал, как приготовить тако-шаурму с говядиной. Это простой рецепт из лаваша, фарша, моцареллы и домашнего гуакамоле, который можно приготовить примерно за 30 минут.

Детальнее об этом, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт из Instagram мужа Нади Дорофеевой.

Тако с говядиной по рецепту Кацурина

Хрустящий лаваш с сочным говяжьим фаршем, расплавленной моцареллой и свежим гуакамоле может легко заменить обычную шаурму. А еще блюдо подойдет для обеда или ужина с друзьями.

Ингредиенты

  • 5 шт. - круглый лаваш
  • 200 г - говяжий фарш
  • 100 г - репчатый лук
  • 200 г - моцарелла для пиццы
  • 2 шт. - паприка
  • 1 ч. л. - сухой гранулированный чеснок
  • 10 г - томатная паста
  • 20 г - кетчуп
  • 30 г - оливковое масло
  • 30 мл - вода
  • 1 шт. - авокадо
  • 1 зубчик - чеснок
  • 10 г - кинза
  • 1 шт. - лимон
  • соль и перец - по вкусу.

Как приготовить тако-шаурму

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш, разбейте комочки лопаткой и жарьте еще несколько минут.

Затем добавьте паприку, сухой чеснок, томатную пасту, кетчуп, соль и перец. Перемешайте, обжарьте около минуты и влейте воду. Убавьте огонь и доведите фарш до готовности.

На лаваш выложите натертую моцареллу, готовый фарш и еще немного сыра. Заверните в плотный рулет.

Обжарьте рулеты на той же сковороде, где готовился фарш, до золотистой корочки со всех сторон.

Для гуакамоле разомните авокадо вилкой. Добавьте мелко нарезанную кинзу, натертый чеснок, соль, перец и лимонный сок по вкусу. Перемешайте.

Подавайте горячую тако-шаурму вместе с гуакамоле.

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