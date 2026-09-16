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Главная Люди "Устала": alyona alyona переехала из Киева и объяснила свое решение
Люди 16 сентября 2026 · 14:29
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"Устала": alyona alyona переехала из Киева и объяснила свое решение

alyona alyona рассказала, почему решила покинуть Киев, перебраться в Ивано-Франковск и изменить свой привычный ритм жизни
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
"Устала": alyona alyona переехала из Киева и объяснила свое решение

alyona alyona переехала в Ивано-Франковск (коллаж: Styler)

Украинская реперша alyona alyona сообщила о переезде из Киева в Ивано-Франковск. Она призналась, что устала постоянно ездить на поездах, и рассказала, почему именно Франковщина стала для нее новым домом.

Детальнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на Instagram артистки.

alyona alyona переехала в Ивано-Франковск

Об изменении места жительства alyona alyona рассказала в Instagram. Она опубликовала видео, на котором показала процесс переезда и свое новое жилье.

"Я переехала...", - написала артистка.

По словам реперши, в последнее время она постоянно ездила между Киевом и Франковщиной. Из-за задержек и изменений в графиках поездов ей становилось все сложнее планировать работу и личную жизнь.

"За последнее время я просто устала жить в поездах. Франковщина для меня уже давно как родная: здесь любимый человек, друзья, фотостудия, музыканты, атмосфера и природа", - объяснила alyona alyona.

Она добавила, что регулярно приезжала в Ивано-Франковск, однако постоянные изменения графиков железнодорожного сообщения сделали такой формат жизни неудобным.

"В последнее время я была занята всем на свете, кроме творчества"

Одной из причин переезда alyona называет желание изменить темп жизни. Артистка призналась, что в последнее время была занята многими делами, поэтому творчество отошло на второй план.

"Пора выбрать себя, немного успокоиться и замедлиться. В последнее время я была занята всем на свете, кроме творчества", - написала она.

Реперша надеется, что жизнь на Франковщине поможет ей восстановиться и снова сосредоточиться на музыке.

"Верю, что этот край поможет мне снова наполниться и писать новую музыку", - добавила alyona alyona.

Кто еще из знаменитостей в последнее время уехал из Киева

В последнее время об изменении места жительства сообщали и другие украинские знаменитости.

Елена Кравец

В начале сентября актриса и телеведущая Елена Кравец сообщила, что вместе с младшими детьми временно переехала из Киева в Ивано-Франковск. Она арендовала там жилье и написала, что семья попытается пожить в городе некоторое время.

"Мы с детьми временно переехали в Ивано-Франковск. Спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем..." - писала Кравец.

Светлана Тарабарова

Об изменении места жительства своей семьи также сообщала певица Светлана Тарабарова. Она вместе с детьми покинула дом в Киевской области и переехала в более безопасный регион после атак.

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