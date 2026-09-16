Магнитная буря 16 сентября: будет ли сильный геомагнитный шторм и чего ждать в ближайшие дни

В среду, 16 сентября, Земля находится под влиянием завышенной геомагнитной активности. По актуальным прогнозам, в течение дня возможны периоды уровня G1 - самой низкой категории геомагнитных бурь по шкале NOAA. В то же время в ближайшие дни активность может оставаться повышенной.

Styler рассказывает, что происходит с геомагнитным полем Земли 16 сентября и стоит ли ожидать более сильной бури.

Что прогнозируют на 16 сентября

По данным американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 16 сентября ожидаются неустойчивые и активные геомагнитные условия, а в отдельные периоды возможно достижение уровня G1. Причиной называют одновременное влияние быстрого солнечного ветра от корональной дыры и облака плазмы, связанной с недавним выбросом корональной массы.

Индекс Kp используется для оценки возмущений магнитного поля Земли. По шкале NOAA, показатель Kp 5 соответствует уровню G1 , Kp 6 - G2, Kp 7 - G3, а самый высокий уровень G5 начинается с Kp 9.

Поэтому называть ожидаемые 16 сентября явления "мощной магнитной бурей" некорректно. Речь идет прежде всего о повышенной геомагнитной активности и возможных кратковременных периодах слабой бури.

Что будет 17 сентября

По прогнозу на следующий день геомагнитная активность также может оставаться повышенной. В частности, специалисты ожидают, что 17 сентября активность местами может достичь штормового уровня G1 из-за возможного прибытия на Землю выброса корональной массы.

При этом прогнозы космической погоды могут изменяться после того, как солнечный материал фактически достигает Земли. Именно поэтому показатели Kp и уровень бури уточняются в режиме реального времени.

Опасна ли буря уровня G1

G1 - это самый низкий уровень по пятиступенчатой шкале NOAA. В таких условиях возможны незначительные колебания в энергосистемах, а также небольшие влияния на работу спутников. На больших широтах может повыситься возможность возникновения полярного сияния.

Так что прогноз на 16 сентября не свидетельствует о чрезвычайно сильном геомагнитном событии. Однако обратите внимание, что ближайшие дни все же остаются периодом повышенной активности, поэтому NOAA будут обновлять свои прогнозы уже в ближайшее время.