UA / RU
rbc.ua
Последние новости
19:19 Вкусно
Мясной пирог, который готовят сразу на несколько дней: интересное блюдо из индейки и овощей
18:33 Люди
24-часовые смены и 17 тысяч зарплаты: парамедик описал работу на "скорой" в Киеве
17:47 Полезное
Что положить в картофель, чтобы он не прорастал в погребе: понадобится то, что есть на кухне
16:15 Вкусно
Старый рецепт, который не теряет популярности: салат с рисом и овощами на зиму
14:44 Полезное
Толстый свитер не спасет: что действительно поможет согреться дома зимой
13:58 Тренды
5 украинских фильмов, которые стоит посмотреть вечером: от "Куба & Аляска" до "Іншого Франка"
12:40 Гороскопы
Астропрогноз до конца недели: 17 и 20 сентября будут удачными, а 18-го лучше не рисковать
11:51 Тренды
Это лучше оставить в 2000-х: Андре Тан назвал 3 неудачные модели джинсов
10:55 Вкусно
Сытные и хрустящие: простой рецепт горячих бутербродов с курицей и сыром
09:03 Полезное
Зола, компост и без азотных удобрений: правила осенней подкормки почвы для урожая в следующем году
Все новости
Главная Вкусно Мясной пирог, который готовят сразу на несколько дней: интересное блюдо из индейки и овощей
Вкусно 15 сентября 2026 · 19:19
Add as a preferred source on Google

Мясной пирог, который готовят сразу на несколько дней: интересное блюдо из индейки и овощей

Сочный мясной пирог без сложных ингредиентов: все смешали, поставили в духовку - и имеете готовое блюдо для всей семьи
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Мясной пирог, который готовят сразу на несколько дней: интересное блюдо из индейки и овощей

Мясной пирог из индейки (фото: Styler)

Мясной пирог из индюшачьего фарша получается сочным благодаря овощам, а после его можно хранить и подавать несколько дней подряд. К тому же на приготовление уходит не слишком много времени.

Как отмечает Styler, интересным рецептом пирога в Threads поделилась пользовательница София Плехова.

Как приготовить мясной пирог

Для блюда понадобятся:

  • 500 г фарша из индейки
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. густого йогурта
  • 50 г натертого пармезана
  • 2 морковки
  • половина луковицы
  • 1 стебель сельдерея
  • половина сладкого перца
  • половина кабачка
  • кунжут
  • соль и специи по вкусу.

Пармезан в этом рецепте необязателен, однако он придает блюду более насыщенный вкус.

Овощи нужно измельчить. Автор рецепта использует морковь, лук, сельдерей, сладкий перец и половину кабачка, но состав можно менять в зависимости от того, какие овощи есть дома.

К овощной смеси добавьте индюшачий фарш, яйца, йогурт и пармезан. Всё хорошо перемешайте до однородной массы.

Переложите смесь в стеклянную форму, разровняйте и посыпьте сверху кунжутом. Выпекайте около 50 минут при температуре 180 градусов.

Главный секрет сочного пирога

Сразу после духовки не следует оставлять пирог открытым. Автор советует накрыть его еще горячей фольгой или крышкой. Так влага не будет испаряться слишком быстро, а готовое блюдо останется сочным.

Такой пирог удобно приготовить заранее и подавать в течение нескольких дней с салатом, крупой, картофелем или другими гарнирами.

Раньше мы рассказывали, как приготовить высокобелковые горячие бутерброды.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП 11-летняя участница "Україна має талант" установила мировой рекорд: произнесла скороговорку из 1328 слов Люди 11-летняя участница "Україна має талант" установила мировой рекорд: произнесла скороговорку из 1328 слов
Зола, компост и без азотных удобрений: правила осенней подкормки почвы для урожая в следующем году
Зола, компост и без азотных удобрений: правила осенней подкормки почвы для урожая в следующем году Полезное
Шоколадно-творожная запеканка, которая пропечется в аэрогриле: простой рецепт от Елены Мандзюк
Шоколадно-творожная запеканка, которая пропечется в аэрогриле: простой рецепт от Елены Мандзюк Вкусно
Больше интересного
Это лучше оставить в 2000-х: Андре Тан назвал 3 неудачные модели джинсов Это лучше оставить в 2000-х: Андре Тан назвал 3 неудачные модели джинсов Катерина Собкова · 15 сентября 2026, 11:51
Львы, Скорпионы и Рыбы: эти знаки Зодиака наконец-то отпустят прошлое Львы, Скорпионы и Рыбы: эти знаки Зодиака наконец-то отпустят прошлое Катерина Собкова · 14 сентября 2026, 20:12
Сытные и хрустящие: простой рецепт горячих бутербродов с курицей и сыром Сытные и хрустящие: простой рецепт горячих бутербродов с курицей и сыром Катерина Собкова · 15 сентября 2026, 10:55
24-часовые смены и 17 тысяч зарплаты: парамедик описал работу на "скорой" в Киеве 24-часовые смены и 17 тысяч зарплаты: парамедик описал работу на "скорой" в Киеве Елена Ткаченко · 15 сентября 2026, 18:33