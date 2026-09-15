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Смачно 15 вересня 2026 · 19:19
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М’ясний пиріг, який готують одразу на кілька днів: цікава страва з індички та овочів

Соковитий м’ясний пиріг без складних інгредієнтів: усе змішали, поставили в духовку - і маєте готову страву для всієї родини
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
М’ясний пиріг, який готують одразу на кілька днів: цікава страва з індички та овочів

М’ясний пиріг з індички (фото: Styler)

М’ясний пиріг з індичого фаршу виходить соковитим завдяки овочам, а після його можна зберігати та подавати кілька днів поспіль. До того ж на приготування йде не дуже багато часу.

Як зазначає Styler, цікавим рецептом пирога в Threads поділилася користувачка Софія Плєхова.

Як приготувати м’ясний пиріг

Для страви знадобляться:

  • 500 г фаршу з індички
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. густого йогурту
  • 50 г натертого пармезану
  • 2 морквини
  • половина цибулини
  • 1 стебло селери
  • половина солодкого перцю
  • половина кабачка
  • кунжут
  • сіль та спеції за смаком.

Пармезан у цьому рецепті необов’язковий, однак він додає страві більш насиченого смаку.

Овочі потрібно подрібнити. Авторка рецепта використовує моркву, цибулю, селеру, солодкий перець і половину кабачка, але склад можна змінювати залежно від того, які овочі є вдома.

До овочевої суміші додайте індичий фарш, яйця, йогурт і пармезан. Усе добре перемішайте до однорідної маси.

Перекладіть суміш у скляну форму, розрівняйте та посипте зверху кунжутом. Випікайте приблизно 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Головний секрет соковитого пирога

Одразу після духовки не варто залишати пиріг відкритим. Авторка радить накрити його ще гарячим фольгою або кришкою. Так волога не випаровуватиметься занадто швидко, а готова страва залишиться соковитою.

Такий пиріг зручно приготувати заздалегідь і подавати протягом кількох днів із салатом, крупами, картоплею або іншими гарнірами.

Раніше ми розповідали, як приготувати високобілкові гарячі бутерброди.

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