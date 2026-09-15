Ситні та хрусткі: простий рецепт гарячих бутербродів з куркою і сиром

Гарячі бутерброди з курячим філе , яйцем і сиром стануть вдалим варіантом для ситного сніданку чи швидкого перекусу. Приготувати їх можна в аерогрилі за 10 хвилин або в духовці приблизно за 20.

Styler з посиланням на відео в Instagram лікаря-дієтолога, нутриціолога Вікторії Радісної розповідає, як це зробити.

Особливість цього рецепта - у вдалому поєднанні продуктів із високим вмістом білка. Основу начинки становлять куряче філе та яйце, а крем-сир і твердий сир роблять її ніжною, соковитою та апетитною. Цільнозерновий хліб додає страві більш насиченої текстури, а томат - свіжості.

Які інгредієнти знадобляться

Для приготування двох гарячих бутербродів (1 порція) потрібно:

2 шматочки цільнозернового хліба

100 г вареного курячого філе

1 варене яйце

15 г крем-сиру

15 г твердого сиру

1 томат

сіль - за смаком

спеції - за смаком

свіжа зелень - за бажанням.

За бажанням до начинки можна додати улюблені спеції або свіжу зелень - наприклад, кріп чи петрушку. Вони зроблять смак бутербродів ще виразнішим.

Як приготувати гарячі бутерброди

Спочатку необхідно підготувати основні інгредієнти. Куряче філе та яйце попередньо відваріть до готовності й дайте їм трохи охолонути.

Куряче філе та варене яйце натріть на тертці. Томат дрібно наріжте, а твердий сир натріть. Намагайтеся нарізати помідор невеликими шматочками, щоб начинка не була надто водянистою.

Перекладіть підготовлені курку, яйце, томат і твердий сир у миску. Додайте крем-сир, після чого посоліть і приправте спеціями за смаком. Якщо любите зелень, саме час додати її до суміші.

Ретельно перемішайте всі компоненти. У результаті має вийти густа, однорідна начинка, яку буде зручно викладати на хліб.

Далі візьміть два шматочки цільнозернового хліба та рівномірно розподіліть на них приготовлену начинку. Не варто робити шар надто тонким - саме щедра сирно-куряча маса перетворить звичайний хліб на ситну гарячу закуску.

Аерогриль чи духовка?

Якщо використовуєте аерогриль, викладіть бутерброди у чашу та готуйте приблизно 10 хвилин при температурі 180°C.

Для приготування у духовці розігрійте її до 180°C, викладіть бутерброди на деко та запікайте близько 20 хвилин.

Орієнтуватися варто не лише на час, а й на вигляд страви: сир має добре розплавитися, а верхівка начинки - стати апетитною та злегка золотистою.

Готові бутерброди найкраще подавати одразу, поки вони гарячі. Хрусткий хліб, соковита начинка, розплавлений сир і ніжна курка - поєднання, яке легко може стати одним із улюблених варіантів швидкого домашнього сніданку.

Такий рецепт особливо зручний для тих випадків, коли після приготування основних страв у холодильнику залишилося трохи вареної курки. Замість того щоб вигадувати складні способи її використання, достатньо додати яйце, сир, томат і кілька простих приправ - і за лічені хвилини підготувати начинку для гарячих бутербродів.