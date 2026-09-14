UA / RU
rbc.ua
Останні новини
14:57 Тренди
Не поспішайте купувати звичайний светр: ось що буде в моді восени 2026
14:02 Люди
Пивоваров не втримався і пожартував про "кісту" Каменських прямо на концерті
12:44 Смачно
Чізкейк із кисломолочного сиру: класичний рецепт і моя версія зі згущеним молоком та горіхами
12:03 Гороскопи
Таро-гороскоп на тиждень: кому пощастить у грошах і коханні, а кому потрібна пауза
11:17 Люди
Потрійна золота кнопка: учасниці "Україна має талант" приїхали з Китаю та приголомшили суддів
10:29 Гороскопи
Ліліт у вересні: Тельцям, Дівам, Скорпіонам й Рибам стане легше, а 4 знакам загрожують помилки
06:06 Гороскопи
Близнюкам - зміни, Терезам - приємний сюрприз: таро-гороскоп на 14 вересня
20:02 Гороскопи
Риби, Овен і Телець: цим знакам Зодіаку особливо пощастить з 14 до 20 вересня
18:11 Корисне
Як ефективно очистити сковорідку з нержавіючої сталі від нагару та застарілого жиру
17:06 Тренди
"Тиха Нава", "Я працюю на цвинтарі" та інші: українські фільми та серіали з небанальними сюжетами
Всі новини
Головна Люди Пивоваров не втримався і пожартував про "кісту" Каменських прямо на концерті
Люди 14 вересня 2026 · 14:02
Add as a preferred source on Google

Пивоваров не втримався і пожартував про "кісту" Каменських прямо на концерті

Цей момент під час виступу артиста особливо розвеселив публіку
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Пивоваров не втримався і пожартував про "кісту" Каменських прямо на концерті

Артем Пивоваров, Настя Каменських (колаж: Styler)

Артем Пивоваров під час концерту у Вінниці згадав резонансну заяву Насті Каменських про українську мову та проблеми зі здоров’ям. Репліка артиста викликала сміх у залі.

Детальніше про те, що сказав Пивоваров, розповідає Styler з посиланням на відео в TikTok-акаунті "Pivovarov.portal.fan".

Пивоваров висміяв кісту Каменських

Музикант приїхав до міста з концертом. Під час виконання пісні "Там у тополі", яку він випустив разом із Настею Каменських у 2022 році, Пивоваров закликав глядачів співати голосніше.

А потім згадав нещодавню історію співачки про проблеми зі здоров'ям після переходу на українську.

"Нумо, Вінниця! Тільки не кажіть, що у вас кіста!" - пожартував артист.

Судячи з реакції залу, жарт публіка сприйняла позитивно.

@pivovarov.portal.fan #артемпивоваров #вінниця оригінальний аудіозапис - ᴘɪᴠᴏᴠᴀʀᴏᴠ.ᴘᴏʀᴛᴀʟ.ꜰᴀɴ

Як відреагували у мережі

Прихильники Пивоварова залишили багато схвальних коментарів під відео:

  • "До мене тільки дійшло, шо це їхня спільна пісня"
  • "Молодець Артем"
  • "О, Артем у темі"
  • "Артем ще той троль"
  • "Топ"
  • "Красунчик, в темі".

Що Каменських сказала про українську мову

Приводом для жарту стала резонансна заява Насті Каменських в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Співачка розповіла про свій досвід переходу на українську мову. За її словами, приблизно через пів року спілкування українською вона втратила голос, а в неї нібито виявили кісту.

Каменських також заявила, що психолог порадила їй повернутися до російської мови, оскільки її тіло нібито "не сприймає" українську.

"Я перейшла на українську мову і говорила виключно українською мовою півроку. І, уявляєш, у мене вилізла кіста, і я втратила голос", - сказала артистка.

Водночас Каменських назвала українську красивою та заявила, що, на її думку, Україна має розмовляти українською. Вона також наголосила, що хоче сама вирішувати, якою мовою їй спілкуватися та співати.

Слова співачки про "кісту" та пораду повернутися до російської спричинили хвилю саркастичних реакцій у соцмережах.

Раніше Styler писав про те, навіщо Потап і Каменських дали скандальне інтерв'ю російською.

Також читайте про те, що Каменських вперше заговорила про 4 ЕКЗ і спроби завагітніти.

Теги: Настя Каменських Артем Пивоваров Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Ліліт у вересні: Тельцям, Дівам, Скорпіонам й Рибам стане легше, а 4 знакам загрожують помилки Гороскопи Ліліт у вересні: Тельцям, Дівам, Скорпіонам й Рибам стане легше, а 4 знакам загрожують помилки
За 50 років до "Гаррі Поттера": у культовій темі з фільму почули українську мелодію
За 50 років до "Гаррі Поттера": у культовій темі з фільму почули українську мелодію Тренди
Як ефективно очистити сковорідку з нержавіючої сталі від нагару та застарілого жиру
Як ефективно очистити сковорідку з нержавіючої сталі від нагару та застарілого жиру Корисне
Більше цікавого
Потрійна золота кнопка: учасниці "Україна має талант" приїхали з Китаю та приголомшили суддів Потрійна золота кнопка: учасниці "Україна має талант" приїхали з Китаю та приголомшили суддів Олена Ткаченко · 14 вересня 2026, 11:17
Таро-гороскоп на тиждень: кому пощастить у грошах і коханні, а кому потрібна пауза Таро-гороскоп на тиждень: кому пощастить у грошах і коханні, а кому потрібна пауза Катерина Собкова · 14 вересня 2026, 12:03
Чізкейк із кисломолочного сиру: класичний рецепт і моя версія зі згущеним молоком та горіхами Чізкейк із кисломолочного сиру: класичний рецепт і моя версія зі згущеним молоком та горіхами Олена Ткаченко · 14 вересня 2026, 12:44
Не поспішайте купувати звичайний светр: ось що буде в моді восени 2026 Не поспішайте купувати звичайний светр: ось що буде в моді восени 2026 Катерина Собкова · 14 вересня 2026, 14:57