За 50 років до "Гаррі Поттера": у культовій темі з фільму почули українську мелодію

Музика Ігоря Шамо несподівано опинилася в центрі обговорення через "Гаррі Поттера". У мережі порівняли третю частину його "Української сюїти" з відомою Hedwig's Theme Джона Вільямса та звернули увагу на схожість мелодійних фрагментів.

Styler розповідає про “Українську сюїту” Ігоря Шамо та її подібність з Hedwig's Theme на пост в Instagram користувача zelen.kino.

Українську мелодію порівняли з музикою "Гаррі Поттера"

Блогер звернув увагу на музичну схожість, яку раніше легко було не помітити. Йдеться про фрагмент "Мелодія" з "Української сюїти" Ігоря Шамо та знамениту Hedwig's Theme, яку Джон Вільямс написав для фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Автор відео послідовно вмикає обидва твори, після чого порівнює їхні мелодійні фрагменти. На його думку, окремий музичний хід у творі Шамо дуже нагадує частину теми Вільямса.

При цьому автор відео не стверджує, що йдеться про плагіат. Він прямо зазначає, що не має доказів того, що Джон Вільямс міг знати українську композицію або свідомо використати її матеріал.

Коли з'явилася композиція Ігоря Шамо

Тут є важливий фактологічний нюанс. У мережі "Українську сюїту" іноді датують 1951 роком, однак українські академічні джерела вказують на 1948 рік.

Зокрема, в дослідженні О. Уманець "Українська сюїта" Шамо прямо названа твором 1948 року. Також дисертаційне дослідження, опубліковане Львівською національною музичною академією, зазначає, що робота Шамо над фортепіанним циклом "Українська сюїта" припадає на 1948 рік.

До сюїти входять чотири частини: "Думка", "Веснянка", "Мелодія" та "Танець". Академічні матеріали характеризують їх як твори, пов'язані з різними українськими пісенно-танцювальними жанрами.

А коли написали Hedwig's Theme

Hedwig's Theme створив американський композитор Джон Вільямс для "Гаррі Поттера і філософського каменю". Саундтрек до фільму вийшов 30 жовтня 2001 року, а композиція "Hedwig's Theme" стала однією з головних музичних тем усієї франшизи. Її автором вказаний Джон Вільямс.

Таким чином, між датами створення "Української сюїти" та появою "Hedwig's Theme" минуло приблизно 53 роки.

Шамо також написав гімн Києва

Ігор Шамо - той самий український композитор, який створив музику до пісні "Як тебе не любити, Києве мій" на слова Дмитра Луценка.

Композиція вперше прозвучала 27 травня 1962 року, а з листопада 2014 року стала офіційним гімном Києва. Це підтверджує офіційний портал Києва.

Саме тому ім'я Шамо добре знайоме навіть людям, які ніколи спеціально не цікавилися академічною музикою.