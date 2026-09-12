Що означає ім'я Давид: цікава історія, характер і головна таємниця імені

Ім'я Давид знайоме багатьом завдяки біблійній історії, однак за ним стоїть значно давніша мовна традиція . Воно має давньоєврейське походження та пов'язане зі значеннями "коханий" і "улюблений".

Styler розповідає, що означає "Давид", звідки походить, які риси характеру традиційно приписують його носіям та коли відзначають іменини.

Походження та значення

"Давид" походить із давньоєврейської мови. У державній Базі імен України його значення наводиться як "коханий, улюблений", а серед пестливих форм зазначені Давидко, Давидонько та Давидочко.

Ім'я стало відомим далеко за межами свого історичного походження завдяки Біблії. Найвідоміший його носій - цар Давид, який у біблійній традиції спочатку був пастухом, а згодом став правителем Ізраїлю.

Саме з його образом пов’язують одну з найвідоміших біблійних історій - перемогу юного Давида над велетнем Голіафом. Тому ім'я часто асоціюють не лише з любов'ю, а й із мужністю, вірою та здатністю протистояти сильнішому противнику.

Який характер приписують Давиду

За традиційними уявленнями, Давиди - впевнені, цілеспрямовані та наполегливі люди. Їм приписують сильний характер і здатність відстоювати власну думку.

У дитинстві Давид може бути активним і допитливим. Він не завжди одразу відкривається незнайомим людям, але в комфортному оточенні проявляє товариськість і почуття гумору.

Ще одна риса, яку традиційно пов’язують із цим іменем - емоційність. За зовнішньою впевненістю може ховатися чутлива людина, яка близько до серця сприймає несправедливість та критику.

Давидам також приписують лідерські якості. Вони можуть прагнути самостійності, не любити надмірного контролю та краще працювати тоді, коли бачать конкретну мету.

Звичайно, подібні характеристики є лише традиційними уявленнями про ім'я й не визначають характер конкретної людини.

Давид - популярне в Україні

Це ім'я не можна назвати рідкісним для України. Давид входить до переліку популярних чоловічих імен, згідно з даними українського Міністерства юстиції за 2026 рік. Водночас у 2022 році Давид посідав друге місце серед найпопулярніших імен для хлопчиків, поступившись лише Максиму.

У загальному переліку популярних імен новонароджених Давид також присутній серед чоловічих імен, які обирають українські батьки.

Коли іменини у Давида

У церковному календарі є кілька святих із іменем Давид, тому іменини можуть припадати на різні дати - залежно від того, на честь якого святого назвали людину.

Однією з відомих дат є 26 грудня - день пам'яті святого пророка і царя Давида за новим церковним календарем.

Також у церковному календарі є інші дні пам'яті святих із цим іменем, тому точну дату іменин варто визначати за календарем тієї конфесії, до якої належить родина.