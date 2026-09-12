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Тренди 12 вересня 2026 · 11:39
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Як носити літню сукню восени, щоб не мерзнути: 4 стилістичні прийоми

Літню сукню зовсім не обов'язково ховати в шафу з першими прохолодними днями
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Як носити літню сукню восени, щоб не мерзнути: 4 стилістичні прийоми

Літня сукня в осінньому образі (фото: Styler)

Ще недавно легка сукня була головною річчю гардероба, а восени її вже хочеться відкласти подалі. Насправді цього робити не обов'язково - достатньо правильно підібрати тканину, нижній шар, взуття та верхній одяг.

Styler з посиланням на поради фешенблогерки Олени Шевченко з її допису в Instagram розповідає, як продовжити життя літній сукні восени за порадами персональної стилістки плюссайз.

Обирайте щільніші сукні

Найперше варто звернути увагу на саму тканину. Дуже тонкі моделі з батисту чи легкого ситцю краще залишити для теплої пори року.

Для осіннього образу більше підійдуть сукні з щільної бавовни, віскози або модалу. Важливо, щоб тканина тримала форму і не була настільки тонкою, що крізь неї помітні шви білизни чи нижній шар одягу.

Утеплюйтеся під сукнею

Не обов`язково одягати поверх легкої сукні кілька теплих речей. Один із найзручніших прийомів - створити додатковий шар безпосередньо під нею.

Це може бути тонкий мереживний лонгслів, напівпрозора сітка або гладке боді з довгими рукавами. Такий прийом допоможе зігрітися і водночас не зробить силует надто об`ємним.

Правильно підбирайте чоботи

З осіннім взуттям важлива не лише його теплота, а й те, де закінчується халява. Якщо верхній край чобота помітно перерізає ногу під подолом сукні, образ може виглядати візуально "розділеним".

Краще, коли халява повністю заходить під край сукні. Тоді між взуттям і подолом не утворюється зайвої горизонтальної лінії, а силует залишається цілісним.

Додайте структурований верх

Легкість літньої сукні восени добре врівноважує щільний верхній шар із чіткою лінією плечей.

Це може бути вовняний жакет прямого крою, шкіряна куртка або класичне пальто. Така річ не тільки захищає від прохолоди, а й робить образ більш зібраним та осіннім.

Тож улюблену літню сукню не обов'язково прибирати до наступного сезону. Правильні шари та взуття допоможуть адаптувати її до прохолоднішої погоди без зайвого об'єму.

Раніше ми пояснювали, які модні осінні кольори здатні зіпсувати навіть найтрендовіший образ.

Теги: Модні тренди
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