Ці модні осінні кольори можуть зіпсувати образ: стилістка показала, чим їх замінити

Новий тренч кольору карамелі або светр теплого рудого відтінку можуть чудово виглядати на вішаку, але зовсім інакше - на людині. Особливо якщо колір одягу не гармоніює з природним підтоном шкіри.

Styler з посиланням на поради стилістки Олени Шевченко з допису в Instagram розповідає, на які популярні відтінки варто звернути увагу цієї осені та які альтернативи допоможуть зробити образ більш свіжим.

Не всі "осінні" кольори однаково вдалі

За словами стилістки, колір одягу біля обличчя важливий не лише з точки зору моди. Він впливає на те, як візуально сприймається тон шкіри.

Фахівчиня радить звертати увагу на температуру відтінку та не купувати річ лише тому, що вона зараз особливо популярна.

Теракотовий

Теплий теракотовий може невдало поєднуватися з холодним підтоном шкіри й робити обличчя візуально тьмянішим.

Як альтернативу стилістка радить спробувати винний або ягідний відтінок. Вони також добре вписуються в осінню палітру, але можуть виглядати виразніше біля холоднішого тону шкіри.

Болотяний хакі

Ще один популярний осінній колір - болотяний хакі. За словами Шевченко, він може візуально додавати обличчю втомленого вигляду.

Замість нього можна обрати глибокий хвойний - насичений зелений відтінок, який стилістка пропонує як альтернативу.

Руда карамель

Карамельні та рудуваті відтінки традиційно стають особливо популярними восени. Проте якщо теплий колір робить обличчя візуально втомленим, варто пошукати інший варіант.

Шевченко радить звернути увагу на холодний тауп або нейтральний кемел. Такі відтінки допоможуть зберегти стриману й дорогу на вигляд осінню палітру без зайвої теплоти біля обличчя.

Стилістка наголошує: не обов'язково повністю відмовлятися від модних кольорів. Якщо відтінок вам не пасує, його можна залишити в нижній частині образу, а біля обличчя використати той, який краще гармонує з зовнішністю.

Тож перед покупкою чергового "осіннього" светра чи тренча варто подивитися не лише на тренди, а й на те, як саме цей колір змінює ваше обличчя.