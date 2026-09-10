Їдете в Єгипет з дітьми і без чоловіка? Що радять туристки для відпочинку без зайвих проблем

Відпочинок у Єгипті з дітьми може виявитися значно простішим, якщо знати кілька місцевих нюансів ще до вильоту. Українські туристки розповіли, як поводитися з гідами та продавцями, що врахувати з водою і харчуванням, де шукати екскурсії та на чому можна не переплачувати .

Про це пише Styler з посиланням на обговорення у Threads .

Все почалося з питання користувачки Світлани, яка наприкінці вересня збирається вперше полетіти до Шарм-ель-Шейха разом із подругою та двома дітьми.

"Їдемо в кінці вересня з подругою та 2 дітьми в Єгипет (Шарм). Що ми повинні знати?" - запитала вона.

Запитання авторки посту (скриншот)

Допис швидко зібрав понад 300 відповідей, а серед них виявилося чимало порад від жінок, які вже відпочивали в Єгипті самі з дітьми та без чоловіків.

Не кажіть гіду, що ви вперше у Шармі

Одна з найпопулярніших порад у гілці стосувалася спілкування з гідами. Туристка порадила не розповідати на рецепції, що це ваша перша подорож до Шарм-ель-Шейха.

"Ні в якому разі не говорити гіду, на рецепції, що ви вперше в Шармі. Кажіть будь-яке число більше 5", - написала вона.

Інші учасниці дискусії також радили не поспішати погоджуватися на пропозиції готельних гідів, особливо коли йдеться про екскурсії.

Одна з туристок стверджує, що екскурсії від "офіційного туроператора" можуть коштувати в рази дорожче, тому радить шукати місцеві бюро та обов'язково читати відгуки.

"Не приходьте на "зустріч з гідом", бо вам там впарять екскурсії від "офіційного туроператора", "зі страховкою" і бла-бла-бла, але такі екскурсії можуть бути навіть в 5 разів дорожчі", - поділилася вона власним досвідом.

Водночас інша українка закликала не купувати екскурсії просто на вулиці, а користуватися послугами офіційних представників. Тож тут думки туристок розійшлися, але в одному вони сходяться: організатора поїздки краще перевіряти за відгуками, а ціни - порівнювати.

Воду з-під крана краще не пити

Ця порада повторювалася в коментарях неодноразово.

"Пити і чистити зуби лише водою з пляшок. Обов'язково візьміть щось від отруєння, нехай краще не знадобиться", - написала одна з користувачок.

Інша туристка, яка їздила до Єгипту сама з дитиною віком 1 рік і 8 місяців, теж назвала воду чи не єдиним правилом, якого справді варто дотримуватися.

"Єдине і головне - воду з крану не пити. Зуби нею не чистити (тільки з бутилки). Все інше, дурня", - написала вона.

При цьому жінка закликала не лякати себе перед відпусткою десятками можливих проблем. За її словами, багато залежить від настрою, а сама вона залишилася задоволена поїздкою з маленькою дитиною.

З їжею - не експериментувати

Одна з учасниць обговорення розповіла, що сама обирає максимально прості страви з одного-двох продуктів.

"Салати - ні, туди скидають весь шлак і заливають соусом. Тільки огірок, помідор окремо. Суп - та сама історія. Щось типу макаронів болоньєзе теж ні, краще окремо макарони і м'ясо", - написала вона.

В окремому коментарі туристка сформулювала своє правило ще простіше: усе, що залите соусом, вона воліє не брати.

Це саме особистий досвід користувачки, а не універсальне правило для всіх готелів Єгипту, проте авторка допису подякувала їй за пораду.

SPF 70 і коралки

Захист від сонця став ще однією темою обговорення. Українка, яка на момент написання коментаря сама перебувала в Марса-Аламі з дитиною, порадила взяти засіб із високим SPF.

"SPF 70, згоріти не вийде, а от шкіра буде як шоколадка", - написала вона.

Ще одна туристка нагадала про коралки та зазначила, що у вересні може бути волого й вітряно.

Не реагуйте на вигуки перехожих

Окремий пласт порад стосувався спілкування на вулиці.



"Не звертайте увагу, коли вам кричать "красавіца ат куда ти". Взагалі ні на кого", - написала одна з туристок.

Інша учасниця дискусії висловилася значно спокійніше. Вона погодилася, що на вулиці до туристок можуть активно звертатися, однак додала, що не сприймала це як прояв агресії.

"На вулиці хоч і пристають, але не зі зла, там хороші люди", - поділилася вона.

Ще одна порада для тих, хто збирається щось купувати за межами готелю, була максимально короткою: торгуватися.

Долари краще не міняти "з рук"

Туристка, яка залишила одразу декілька розгорнутих коментарів, порадила не міняти долари на вулиці чи у магазинах.

"Долари не міняйте на вулиці, в магазині тощо. Шукайте банкомат-обмінник, курс офіційний", - написала українка.

Вона ж зазначила, що ціни в аптеках варто перевіряти, а для пересування Шармом радила звернути увагу не лише на таксі, а й на маршрутки. За її словами, поїздка в останніх зазвичай коштує близько долара.

Серед місць для прогулянок туристка окремо назвала Старе місто та площу Сохо.

А як щодо інтернету?

Та сама користувачка не радила одразу купувати місцеву SIM-карту.

"Інтернет - краще роумінг з України, сімка і їх інтернет коштує конських грошей", - написала вона.

Авторка допису навіть перепитала, чи справді українського роумінгу буде достатньо.

Звісно, це досвід конкретної туристки, тому перед поїздкою краще самостійно порівняти актуальні тарифи свого оператора та місцеві пропозиції

Головне - не налаштовувати себе на катастрофу

Серед десятків застережень знайшлася й значно простіша порада від мами, яка вже їздила до Єгипту сама з маленькою дитиною.

"Я їздила зі своїм щороку з 1,8, тому знаю, як це. Але все залежить від вашого настрою. Налаштовуйте себе на хвилю позитиву, прийняття сонячних ванн та прекрасного Червоного моря", - написала вона.

І це, мабуть, найкраще показує загальний настрій дискусії. Досвід у туристок різний. Те, що одна називає головним правилом, інша вважає перебільшенням. Але кілька порад повторюються найчастіше - не пити воду з-під крана, уважно обирати екскурсії, не соромитися відмовляти нав'язливим продавцям, торгуватися та берегти шкіру від сонця.

І головне, що жінки, які вже їздили до Єгипту самі з дітьми, зовсім не описують такий відпочинок як щось екстремальне. Навпаки, серед усіх пересторог у гілці знайшлося й найкоротше резюме майбутньої відпустки: "Купувати манго... гранати... полуницю, гуаву... плавати... плавати...".