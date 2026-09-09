Помідори по 10 гривень: фермер вигадав, як врятувати врожай, і здивував українців

Фермер Андрій Калініченко знайшов спосіб врятувати великий урожай томатів : запропонував людям приїхати на поле та самостійно зібрати помідори за 10 гривень за кілограм. Відео зібрало понад мільйон переглядів, але замість одностайної підтримки викликало суперечки через ціну та ставлення до праці фермера.

Styler з посиланням на відео фермера у Tik-Tok розповідає, як виникла ця ідея та чому вона розділила мережу.

"Дуже жаль"

Чоловік запропонував охочим самостійно приїхати на поле та зібрати помідори. Йдеться про "сливку" та круглі томати, які можна використовувати для соку, закваски та інших домашніх заготовок.

Ціна при цьому становить лише 10 гривень за кілограм. Саме ця цифра й стала однією з головних причин суперечок у коментарях.

"САМОЗБІР. Сливка, круглий томат для соку, закваски. 10 грн/кг", - підписав своє відео він.

Частина користувачів обурилася тим, що праця фермера оцінюється так дешево. Люди наголошували, що за вирощування врожаю доводиться платити власними коштами, витрачати багато часу та працювати протягом усього сезону.

"Чому так дешево ціниться праця селянина? Дуже жаль!" - пише одна з учасниць обговорення.

Інший коментатор запропонував тим, хто вважає помідори дорогими, самостійно спробувати їх виростити.

"Гарні помідори, хто пише що дорого то хай виростить, вложить свої кошти, попрацювати кілька місяців а потім розкаже дорого чи ні", - наголошує він.

Дісталося й тим, хто навіть ціну у 10 гривень за кілограм вважає завеликою. Один із користувачів порівняв вартість томатів із ціною пачки сигарет.

"Цікаві в нас люди: пачка сигарет за 150 грн - це нормально, а помідори за ціною склянки чаю - дорого", - обурюється коментатор.

Ще одна учасниця дискусії зазначила, що на її місцевому ринку помідори можна знайти навіть дешевше - щоправда, вже зібрані.

"Це тобто 10 грн за кілограм ? В нас на базарі 8 грн, вже зібрані, хоч греблю гати", - пише вона.

"Куди їхати?" - були й ті, хто відверто зацікавився.

Попри хвилю критики, під відео було чимало користувачів, яких пропозиція справді зацікавила. Люди почали активно питати, де саме розташоване поле та як туди дістатися.

"Яка область, де це?"- питали вони.

Інші запитували адресу та прямо писали, що готові приїхати за помідорами самостійно.

На запитання про місце фермер відповів коротко: "Миргород".

Цікаво, але така позитивна, на перший погляд, пропозиція фермера розділила користувачів на два табори. Одні побачили в ній можливість недорого придбати багато домашніх помідорів, інші ж вважають, що така ціна не відповідає витратам і праці, які фермер вклав у врожай.

А що думаєте з цього приводу ви?