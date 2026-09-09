Осінні прикмети наших предків: як українці передбачали погоду, врожай і навіть весілля

Осінь для наших предків була не просто зміною пори року, а важливим періодом народного календаря . Українці завершували польові роботи, готувалися до зими й уважно стежили за природою, намагаючись за її знаками передбачити погоду, врожай і навіть події в особистому житті.

В які осінні прикмети вірили наші предки та як українці передбачали погоду, розповідає Styler.

Осінь починалася не зовсім тоді, коли ми звикли

Як зазначено в етнографічних архівах ІМФЕ імені Максима Рильського, у традиційному українському календарі початок осіннього циклу пов'язували, зокрема, із днем Семена Стовпника, раніше він випадав на 14 вересня, а за новоюліанським календарем тепер припадає на 1 вересня. Цей день символізував завершення літа та початок нового етапу в господарському й побутовому житті.

На Поліссі цього дня запалювали посвіт - джерело світла в хаті. Від цього моменту частину робіт, які влітку виконували просто неба, переносили до оселі. Починалися вечорниці та досвітки.

За погодою цього дня намагалися передбачити й майбутній урожай. На Гуцульщині вірили: якщо на Семена Стовпника гарна погода, наступний рік буде врожайним. А за часом появи дощу визначали, коли краще сіяти озимину: ранковий дощ був знаком для ранньої сівби, денний - для середньої, а вечірній - для пізньої.

Водночас сезонні зміни в народному календарі могли починатися ще раніше. Наприклад, день святого Іллі сприймали як один із рубежів між літом та осінню. Саме звідси походить відоме прислів’я про те, що до обіду ще літо, а після обіду вже осінь.

Обжинковий сніп пов’язував один урожай з наступним

Осінній цикл був безпосередньо пов’язаний із завершенням землеробських робіт. Особливе місце в традиції посідав обжинковий сніп, зерно з якого могли використовувати для наступної сівби.

Це символічно поєднувало завершення одного землеробського циклу з початком наступного: зерно, зібране під час попереднього врожаю, ставало частиною підготовки до нової сівби.

Деякі осінні заборони стосувалися навіть дороги

Традиційні осінні повір’я могли містити й конкретні заборони. Наприклад, на Другу Пречисту, свято Різдва Богородиці, яке припадає на 8 вересня, в окремих місцевостях існували уявлення про зміїв.

За народними віруваннями, цього дня змії нібито збиралися разом, а серед них був свій "цар". Через це люди намагалися бути обережними та уникати певних дій, зокрема перебування на дорозі.

Покрова, весілля і прикмети про погоду

Сьогодні осінь асоціюється передусім із похолоданням, але для українського села це був ще й важливий весільний сезон.

Після завершення основних польових робіт з'являлося більше часу для святкувань. Особливе місце тут займала Покрова, яка припадає на 1 жовтня. Від цього свята традиційно починався активний період осінніх весіль.

Дівчата також зверталися до Покрови з молитвами про майбутнє подружжя. Тому осінні повір'я стосувалися не лише погоди чи врожаю, а й особистого життя.

З Покровою були пов'язані й цікаві шлюбні традиції. Музей Івана Гончара навіть наводить конкретну приказку.

"Покрова покриває землю листом, а дівку вінком", - казали в народі.

У цей день родини, де були незаміжні дівчата, могли символічно показувати, що готові приймати сватів. Для цього використовували калину та рушники, які дівчина виготовила власноруч. Їх виставляли біля оселі й залишали двері відчиненими. Так сподівалися наблизити сватання та майбутнє весілля.

Покрова була важливим днем і для передбачення погоди. Українці вірили, що за природою цього дня можна дізнатися про погоду на найближчі місяці.

На Чернігівщині спостерігали за листям на деревах: якщо на Покрову воно ще трималося - чекали теплої зими, якщо вже опало - холодної. Дивилися і на вітер: вітер із "теплого краю" віщував теплу зиму, а з "холодного" - відповідно холодну.

Якщо ж на Покрову сніг ще не вкрив землю, то предки вірили, що його не буде й у листопаді та грудні.

Після Покрови починалися вечорниці

З осіннім сезоном змінювався і формат дозвілля молоді. Коли основні польові роботи завершувалися, молодь збиралася в хатах на вечорниці та досвітки. Там не лише спілкувалися й розважалися, а й працювали: пряли, вишивали, плели та виконували інші домашні роботи. Це був важливий елемент сільського соціального життя, де поєднувалися праця, спілкування та знайомства молоді.

А 28 жовтня, на день Параскеви-П'ятниці, українці боялися шити, прясти і ткати. Існувало моторошне повір'я, що свята П'ятниця ходить землею в образі жінки, тіло якої поколене гребенями та зранене голками й веретенами через те, що господині порушують заборону на таку роботу.