У ці дні краще не позичати гроші: народні прикмети про борги, які знають не всі

У народних традиціях із грошима було пов’язано чимало правил: їх не радили передавати після заходу сонця, класти на стіл або позичати у певні дні. Вважалося, що невдалий момент може разом із купюрами "винести" з дому фінансову удачу.

Styler розповідає, які дні тижня за народними прикметами вважалися сприятливими для грошей, а коли від позики радили відмовитися.

Невдалі дні

Понеділок у багатьох грошових повір'ях має не найкращу репутацію. Вважалося, що на початку тижня не варто ні позичати, ні просити гроші в борг. Нібито після цього фінансові труднощі можуть затягнутися, а гроші почнуть швидше витрачатися.

Також обережними радили бути у вівторок. За одним із поширених повір'їв, позичати цього дня - означає ризикувати надовго "застрягнути" у боргах. Водночас щодо вівторка існують і протилежні трактування, тому це правило не можна вважати одностайним у народній традиції.

А ось із середою все набагато цікавіше. Частина грошових прикмет називає її хорошим днем для повернення боргів і фінансових справ. За одним із повір'їв, саме в середу можна було розрахуватися з боргами, щоб гроші знову почали надходити в дім.

Однак, існують і традиції, де середу, навпаки, вважають несприятливою для позичання. Тож тут прикмети суттєво відрізняються залежно від джерела.

Найкращий день для повернення боргів

Найчастіше серед сприятливих днів для розрахунків із боргами називають четвер. У народних повір'ях йому приписували особливу фінансову удачу та вважали хорошим моментом, щоб віддати те, що брали раніше.

Також до сприятливих днів для повернення боргів у деяких збірниках прикмет відносять суботу. Водночас п'ятницю та неділю часто радять оминати для таких операцій.

П'ятниця в окремих повір’ях вважається несприятливою саме для повернення позики, а неділя - днем відпочинку, коли фінансові справи нібито краще не починати.

Є ще одне правило, яке зустрічається в різних варіантах грошових прикмет незалежно від дня тижня: не радили позичати або віддавати гроші після заходу сонця. Вважалося, що разом із купюрами людина може символічно віддати й власний достаток.

Тож якщо зібрати найпоширеніші повір’я в одну умовну схему, то понеділок, вівторок, п'ятницю та неділю часто називають небажаними для боргів, а четвер і суботу - сприятливішими для повернення грошей. Щодо середи традиції розходяться.

Звичайно, це лише народні прикмети, які не мають наукового підтвердження. Проте такі повір'я цікаві тим, що показують, наскільки сильно наші предки пов’язували гроші не лише з працею та достатком, а й із часом, днями тижня та щоденними ритуалами.